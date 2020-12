Congo-Brazzaville: Concertation politique de Madingou - L'opposition parle d'un « rendez-vous manqué »

Le chef de file de l'opposition politique congolaise, Pascal Tsaty-Mabiala, a indiqué, au cours d'une conférence de presse co-animée le 30 novembre à Brazzaville avec Claudine Munari et Guy Brice Parfait Kolelas, que la classe politique congolaise est partie de la concertation politique de Madingou sans consensus.

Vingt-huit délégués issus de onze partis de l'opposition ont participé à la concertation politique organisée les 25 et 26 novembre à Madingou, dans le département de la Bouenza, sur le thème : « Consolidons les acquis de la démocratie par les élections libres, transparentes et apaisées ». Restituant les conclusions de ces assises, les trois responsables de l'opposition ont qualifié de « grand rendez-vous manqué » cette occasion et sollicité l'arbitrage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso sur des points où il n'y a pas eu de consensus. « Au moment où nous parlons tous les jours de paix, de stabilité pour notre pays, l'occasion nous a été donnée à Madingou pour prouver par les actes que nous aurions pris consensuellement que nous étions une classe politique suffisamment élevée », a déploré Pascal Tsaty-Mabiala.

Selon lui, les espoirs suscités par le thème de la concertation, l'adresse du vice-Premier ministre Firmin Ayessa à l'ouverture des travaux, les contacts avec la directrice générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, le représentant personnel du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, François Louceny Fall, et la rencontre avec le chef de l'Etat à la veille de la concertation , ont été réduits à zéro.

« Comme à l'accoutumée, nous ne nous sommes pas accordés sur trois éléments essentiels qui, pour nous, conditionnent la fiabilité du processus électoral. Il s'agit de la maitrise du corps électoral, du renforcement des compétences de la Commission nationale électorale indépendante et du plafonnement des dépenses des campagnes électorales », a-t-il déclaré.

Pour les chefs de la délégation de l'opposition à Madingou, le seul point de convergence entre les différentes parties a été la prise en compte des représentants des partis politiques et des candidats à tous les niveaux de compilation des résultats et leur prise en charge par l'Etat.

Ne regrettant pas leur participation à cette concertation, Pascal Tsaty-Mabiala, Claudine Munari et Guy Brice Parfait Kolelas ont insisté sur le fait que leurs objectifs n'ont pas été atteints. « Pour tout le reste, nous continuerons de croire que le gouvernement entendra raison pour que les élections à venir, notamment la présidentielle, ne soient pas à nouveau source de contestations et de violences dans le pays. C'est ici qu'est interpellée la responsabilité pleine et entière du président de la République en tant que garant de l'ordre démocratique et républicain et probable candidat à sa propre succession », a noté Pascal Tsaty-Mabiala dans son mot introductif.

D'après la présidente de la Fédération de l'opposition congolaise, Claudine Munari, l'opposition congolaise, souvent divisée a presque parlé le même langage à Madingou. « Nous nous battons pour la même cause : l'alternance politique et l'amélioration de la gouvernance électorale. Nous n'avons encore rien perdu parce que c'est au président de la République d'en décider. Avant d'aller à Madingou, j'ai lu les recommandations de Ouesso qui étaient fortes dans le sens d'un fichier électoral crédible. Madingou pour moi, devrait offrir une avancée sur une élection libre, transparente et apaisée », a-t-elle rappelé.