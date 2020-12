Congo-Brazzaville: Célébration - Une conférence-débat a marqué la Journée de la République dans la ville océane

Le 62e anniversaire de la proclamation de la République a été caractérisé, le 28 novembre, à Pointe-Noire par la conférence-débat sous la houlette du préfet Alexandre Honoré Paka.

Organisée sous l'impulsion d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, la conférence-débat, qui s'est tenue sur le thème « L'unité, la paix et le patriotisme pour consolider la République et vaincre la covid-19 » dans la salle de la maison de la République, a permis non seulement de sensibiliser les acteurs au développement et la population sur les enjeux de la paix, de l'unité nationale mais aussi d'amener les participants à la culture de la tolérance et surtout au développement de l'esprit de l'acceptation des différences pour consolider la République.

Cette conférence-débat a également été axée sur la covid-19, une pandémie qui continue de sévir en causant des conséquences dévastatrices sur la population et l'économie. Pendant cette activité, les participants ont échangé leurs points de vue sur les conséquences liées à cette maladie. Le débat a consisté à examiner le rôle des autorités locales mais également celui de la population dans la lutte contre cette maladie. Animée par Frédéric Pambou, coordonnateur de la maison de la République et expert en patrimoine culturel, l'activité s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et militaires, les membres de la société civile, les apprenants et finalistes des établissements secondaires, professionnels et de la formation qualifiante de la ville océane.

Pour la petite histoire, le 28 novembre 1958, exactement une année et neuf mois avant qu'il n'accède à sa souveraineté, le 15 août 1960, l'ex -erritoire du Moyen-Congo sous la colonisation s'émancipait dans le cadre de la communauté française pour devenir une République. Cette date est désormais commémorée à l'occasion d'une cérémonie solennelle organisée à la place de la République. L'honneur en revient au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a eu l'idée de l'a réhabilitée en 2010.