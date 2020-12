Maroc: Ouverture des candidatures pour le meilleur club de lecture de 2021

Le Réseau de lecture au Maroc vient d'annoncer l'ouverture des candidatures pour le Prix national du meilleur club de lecture, au titre de l'année 2021.

La participation à ce concours, qui vise à ancrer la lecture au sein de la société, débutera en décembre par l'envoi d'un rapport annuel en format PDF contenant les titres et les photos des activités à l'adresse mail du réseau, et le renseignement d'un formulaire d'informations via le lien: https://forms.gle/oxoxYrSTZ1znnfSB6, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Le Réseau note que les critères d'arbitrage du concours se basent sur la structuration du club, le nombre de participants, le taux de lecture des membres du club, le rayonnement du club à travers l'organisation d'expositions et de rencontres avec des intellectuels, ainsi que le rayonnement médiatique du club et sa participation aux compétitions nationales organisées par le Réseau de lecture au Maroc.

L'annonce des résultats est prévue février lors d'une cérémonie spéciale, précisent les organisateurs, ajoutant que des Prix seront consacrés à chaque niveau scolaire (primaire, collège, lycée et université). Ce concours est organisé en partenariat et avec le soutien du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et en coopération avec les délégations régionales du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Créé en décembre 2013, le Réseau de lecture au Maroc, qui dispose de 12 antennes couvrant cinq régions du Royaume, s'assigne pour principal objectif "d'ancrer chez le citoyen l'habitude de lire quotidiennement, partant de la conviction que la lecture représente la porte d'entrée au monde du savoir qui demeure le principal levier de tout développement".