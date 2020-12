Madagascar: Gala des entreprises - Focus sur la résilience et l'innovation, cinq prix attribués aux méritants

Transformer les problèmes engendrés par la crise en opportunité. C'est le défi qu'ont relevé certaines entreprises, cette année 2020, selon Thierry Rajaona du GEM (Groupement des Entreprises de Madagascar), lors du Gala des entreprises, qui s'est tenu le 27 novembre dernier au Carlton Anosy.

En effet, les entrepreneurs présents à cet événement ont mis en avant l'importance du télétravail. « Pour beaucoup d'entreprises, le télétravail a été initié durant la crise. Mais même aujourd'hui, elles poursuivent cette méthode pour le bien-être de leurs salariés, pour favoriser l'innovation, qui est au cœur du développement des entreprises. Il faut développer davantage l'esprit d'innovation.

Nous souhaitons tous une relance économique pleine d'innovations réussies en 2021, pour assurer le développement économique du pays », a soutenu le représentant du GEM. De son côté, le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) a célébré la résilience des entrepreneurs. L'objectif de ce département est d'ailleurs de favoriser un secteur privé plus fort et plus résistant pour que 2021 soit une année entrepreneuriale.

A noter que durant le gala des entreprises, des trophées ont été attribués aux firmes méritantes. On peut citer le trophée Finances et le trophée Communication qui ont été attribués à l'ACEP ; le trophée Vert et le trophée Consommateur à STAR ; et le trophée Produit à ENELEC. Par ailleurs, des trophées spéciaux ont été attribués par le MICA à Easylink, Floribis, Drogemad et Sipromad.