Togo: Les acteurs locaux sensibilisés sur les opportunités

Les questions de l'environnement et des changements climatiques constituent pour les Etats, une préoccupation majeure pour accompagner les populations qui sont victimes des menaces sous différentes formes. La contribution des populations est aussi d'une importance afin de favoriser une atteinte des objectifs de la lutte contre les conséquences des changements climatiques.

Aux côtés des efforts des gouvernants, l'on note la présence des organismes internationaux qui s'y mettent pour accompagner les dirigeants des différents pays qui s'évertuent pour freiner ce phénomène.

Au rang de ces organismes et programmes y figure le Fonds Vert pour le Climat, qui offre des opportunités aux populations dans les communautés à avoir accès aux financements à leurs projets pouvant contribuer à la lutte contre les fléaux destructeurs du climat.

La coordination du programme Fonds Vert pour le Climat (FVC) a entamé une tournée de sensibilisation et d'information à l'endroit des acteurs locaux de développement sur les opportunités de financement par le programme Fonds Vert pour le Climat.

Les acteurs de développement de la région des Savanes ont bénéficié de cette sensibilisation ce lundi 30 novembre à Dapaong. Il s'agissait spécifiquement de renforcer les capacités techniques des acteurs déconcentrés et organisations paysannes, ONG et autres en matière de connaissance sur les changements climatiques en général et pour chaque région du Togo ; former et informer sur le FVC lui même, ses politiques, ses domaines d'impact stratégiques, ses priorités d'investissement et ses procédures et modalités d'accès. Il est aussi question de former sur les outils disponibles permettant à chaque acteur de pouvoir identifier les projets FVC dans sa localité ; présenter et diffuser le programme pays Fonds Vert Climat Togo et former les acteurs locaux sur les mesures d'adaptation et atténuation en lien avec l'élaboration des notes conceptuelles du Fonds Vert pour le Climat.

.