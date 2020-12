Madagascar: Ndao Hanavao - Un concept innovant pour le recyclage du plastique appuyé par Rubis Mécénat et Vitogaz

Les équipes de Vitogaz et de l'IFM viennent en appui aux jeunes de Ndao Hanavao

Une exposition collective sur le concept Ndao Hanavao se tiendra du 4 décembre au 10 janvier à l'Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely. Elle relatera autour d'un ensemble d'œuvres et d'objets de design, l'histoire de Ndao Hanavao, une aventure collective devenue réalité sur les étapes d'une pratique de recyclage du plastique.

Ils s'appellent Modeste, Francky, Alopha, Sandra... Ils sont âgés de 17 à 20 ans et sont issus des quartiers défavorisés. Mais ce qui les distingue des autres c'est que ce sont des opérateurs économiques en herbes déterminés à réussir dans l'aventure qu'ils mènent dans Ndao Hanavao (Allons innover) le laboratoire d'innovation et de création pour le design social initié à Antananarivo avec l'appui de Rubis Mécénat et Vitogaz Madagascar.

Procédé innovant

Présentés, hier, lors d'une conférence de presse organisée par l'Institut Français de Madagascar (IFM) et Vitogaz Madagascar, ces jeunes encadrés par Ndao Hanavao sont en train de monter une petite unité de transformation de déchets plastiques en laine souple. L'histoire commence en 2018 quand les designers de Polyfloss Factory développent avec le laboratoire Ndao Hanavao le concept de leur machine dénommée Polyfloss avec ces jeunes Malgaches en formation professionnelle et d'une équipe locale afin de mettre en place d'une manière pérenne un atelier d'incubation, d'expérimentation et de formation, destiné à la transformation des déchets plastiques. Polyfloss Factory est en effet un procédé innovant de recyclage du plastique qui s'inspire de la barbe à papa et permet de produire une laine souple qui peut être réutilisée de différentes manières comme isolant thermique, emballages, objets de design et même pour créer du textile.

« Dans ce projet, nous utilisons principalement des tubes plastiques de médicament comme le doliprane, l'efferalgan, la vitamine... », explique Carine Ratovonarivo Eco-designer, et coordinatrice du projet Ndao Hanavao. Elle a notamment loué les compétences des jeunes malgaches dans la réalisation de ce projet. A leur actif, ils ont déjà réalisé la laine de rembourrage de la veste de travail de Vitogaz. Un produit qui séduit Olivier Gasbarian, l'Administrateur Général de Vitogaz qui se réjouit, par ailleurs de l'attention particulière apportée au concept environnemental de ce projet. « Ndao Hanavao est un projet qui allie les aspects social, environnemental et économique », a-t-il notamment déclaré.

Valeurs

En effet, la promotion des jeunes défavorisés, la protection de l'environnement et le développement économique sont les principaux axes du projet. D'ailleurs, c'est cet aspect relatif à la protection de l'environnement qui motive l'intervention de Vitogaz dans ce projet. « L'engagement pour l'environnement est une des valeurs de Vitogaz qui fait sien la lutte contre la déforestation », ajoute Olivier Gasbarian, en précisant que le gaz est une des alternatives efficaces à l'utilisation du charbon de bois. L'exposition collective qui se tiendra du 4 décembre au 10 janvier à l'IFM Analakely aura le mérite de dévoiler au public les étapes de ce processus étonnant et novateur de Ndao Hanavao. Elle racontera l'ambition d'un avenir aux modes de vie plus écologiques et solidaires. Un événement à ne pas rater.