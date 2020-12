Cote d'Ivoire: Rhdp / En tournée de remerciement - Adom Roger exhorte les militants à tendre la main aux adversaires

Le ministre Roger Adom, fils de l'Indénié, par ailleurs cadre du Rhdp, appelle les fils et cadres de la région à la cohésion sociale. «Ouvrez votre cœur à vos adversaires d'hier et engagez-vous résolument sur la voie de la paix et de la cohésion sociale pour faire avancer le pays», a-t-il conseillé, le week-end dernier, au cours d'une tournée de sensibilisation qui l'a conduit à Abengourou, Aniassué, Adoukoffikro, Affalikro, Appoisso et Diangobo.

À travers cette tournée, au nom de son parti, l'homme politique est allé traduire sa reconnaissance aux populations «pour leur participation à la dernière élection présidentielle». Par la même occasion, il les a appelées à «semer la graine de la cohésion sociale dans la Cité royale ». Le cadre et militant du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix a également traduit à ses hôtes «la reconnaissance du Président Alassane Ouattara pour leur confiance au cours du scrutin présidentiel du 31 octobre». Il a également loué leur courage et leur détermination, «malgré les actes d'intimidation et les entraves au vote».

Pour Roger Adom, après l'élection, il faut faire place au développement. Aussi a-t-il traduit «la volonté du Président de la République d'œuvrer en permanence au développement de la Côte d'Ivoire, le meilleur étant à venir ». Il a expliqué que c'est main dans la main que la nation ivoirienne pourra aisément se bâtir. «Aucune nation ne se construit sur la base de la haine, de la vengeance et de la violence», a-t-il fait savoir.Les populations rencontrées se sont réjouies de la démarche et de l'initiative de l'émissaire du Rhdp. Elles ont cependant formulé quelques doléances, entre autres, le profilage des routes non bitumées ainsi que l'extension du réseau électrique et des appuis financiers aux jeunes et aux femmes, dans le cadre des initiatives entrepreneuriales.