Congo-Brazzaville: Santé - Le personnel des structures sanitaires privées échange sur les soins médicaux

Une journée de formation du personnel soignant évoluant dans les structures de santé privées a été initiée, le 27 novembre, à Pointe-Noire par le Centre de prévention, de promotion, d'éducation et de veille sanitaire (CPPEVS).

Dénommée "Samedi du paramédical", la session qui réunit les participants de plusieurs structures privées de la place apporte des connaissances professionnelles supplémentaires importantes dans l'exercice de leur profession. Ceci, afin d'améliorer leurs prestations et services et de garantir des soins de qualité aux patients. Au cours de ces réunions, les communications orales des spécialistes sont suivies des débats étayés des cas pratiques rencontrés sur le terrain.

Ce faisant, les diabétologues Dr Elenga Bongo et Dr Ferréol Malonga sont intervenus sur la prise en charge du diabète par le personnel infirmier. Dr pédiatre Bandoho Mombo Aimé a axé sa communication sur la prise en charge du paludisme et des infections respiratoires aiguës chez l'enfant. De son côté, Le Dr infectiologue Michel Mankou a communiqué sur la prise en charge du paludisme et de la fièvre typhoïde chez l'adulte tandis que le Dr Jean Christophe Dengo est intervenu sur l'insuffisance rénale aiguë liée au paludisme.

Signalons que le "Samedi du paramédical initié par Davy Herman Malanda du CPPEVS est une rencontre d'échange visant à donner aux personnels de santé des structures sanitaires privées des informations et des connaissances professionnelles supplémentaires sur des thèmes et des pathologies variés, afin d'améliorer leurs compétences pour garantir à la population une prise en charge globale et, surtout, en soins de qualité.