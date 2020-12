Ile Maurice: Commentaire sur Facebook - Le magistrat tire à boulets rouges sur la police pour son manque de professionnalisme

Il avait été arrêté pour 'using an information and telecommunication service for the purpose of causing annoyance to another person' en infraction de l'article 46 (h) (i) de l'Information and Communication Technologies Act.

Mais cela sans aucune vérification du post qu'il aurait publié sur sa page Facebook de la part de la police, sans aucun témoignage et sans aucune explication portant sur son arrestation. La Cour de Rodrigues a décidé de radier l'accusation provisoire contre Harold Claudeney Juno Perrine.

Selon le sergent Perrine, c'est un dénommé Simon Pierre Roussety qui avait rapporté l'affaire à la police de Rodrigues le 2 octobre 2017, où le plaignant dit avoir été informé par un ami que quelqu'un aurait posté sur la page Facebook de l'accusé un commentaire qui suit «You are next Simon Pierre Roussety.»

Harold Claudeney Juno Perrine avait été placé en état d'arrestation le 4 janvier 2020, soit trois ans après ladite déclaration et l'enquêteur principal devait concéder en Cour que l'IT Unit de la police n'avait pas pu retracer le post allégué sur la page de l'accusé, et que la police n'a pas non plus vérifié si le compte sur ce réseau social appartenait à l'accusé. «La seule preuve que la police dispose est une copie 'print-out' de la page mais les officiers de l'ordre de force n'ont même pas enregistré un 'statement' de cette 'personne' qui aurait informé le plaignant sur ce présumé délit.

«Aucune explication n'a été produite par la police sur la raison de l'arrestation. La police, a-t-elle procédé à l'arrestation du suspect sans un mandat d'arrêt ? Si non, sous quelle loi l'a-t-elle faite ? La police a-t-elle pu préciser la loi qui évoque les pouvoirs statutaires leur permettant à inculper un suspect? On se sait pas, la Cour est dans le flou,» fustige l'Acting Senior District Magistrate, Rishi Hurdowar.

Tirant à boulets rouges sur la manière de procéder de la police, le magistrat est d'avis que le devoir de la police, est de prendre en considération la totalité des circonstances entourant une affaire, y compris l'explication du suspect, le but du plaignant derrière une accusation. «L'accusé a été arrêté en 2020 et la plainte a été faite en 2017. Ce qui explique que suffisamment du temps a été accordé à la police de bien mener son enquête. Qui plus est, une 'print out copy' a été produite mais qu'en est-il de la vérification de l'authenticité de cette copie ? Rien,» martèle Me Rishi Hurdowar qui a pris également en considération une autre faille de la police. Celle de ne pas avoir saisi les dispositifs technologiques auxquels le suspect aurait eu recours pour poster ce commentaire.

Pour toutes ces raisons, le magistrat a accédé à la requête de l'avocat de la défense, Me Erickson Mooneapillay, sur la radiation de l'accusation provisoire.