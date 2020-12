Sénégal: Violation de l'obligation de réserve - Le juge Souleymane Téliko écope un blâme

Après près de 12 heures de plaidoiries, le premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, et ses collègues composant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, ont sanctionné le président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums), le juge Souleymane Téliko, en lui infligeant un blâme.

Selon eux, M. Téliko a violé l'obligation de réserve à laquelle sont astreints les magistrats, en faisant un commentaire sur l'affaire Khalifa Sall, du nom de l'ex-maire de Dakar. Celui-ci a été condamné le 30 août 2018 à cinq ans de prison ferme pour escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs, complicité en faux en écriture de commerce.

Le blâme constitue la peine la plus douce, nous explique un avocat. La défense de Souleymane Téliko, composée de 11 magistrats et de 12 avocats, a estimé qu'il n'y a pas de violation et que les propos du magistrat ont été sortis de leur contexte. Il s'ajoute que rien n'interdit à un magistrat de faire une appréciation sur un dossier qui revêt l'autorité de la chose jugée, estime la défense.

Leurs arguments n'étant pas pris en compte, les conseils de Souleymane Téliko promettent d'introduire un recours au plan national, avec la saisine des chambres réunies de la Cour suprême. Mes Ciré Clédor Ly, Macodou Ndour et autres n'excluent pas non plus un recours devant la Cour de justice de la Cedeao.