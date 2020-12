Egypte: Les PME sont l'un des secteurs les plus importants pour implanter l'industrie en Egypte

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd a indiqué que les Petites et les Moyennes entreprises étaient l'un des secteurs les plus importants pour implanter l'industrie en Égypte.

Dans une allocution prononcée mardi, 1er déc ,lors de sa participation en visioconférence à la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion du programme "Certificat professionnel en entrepreneuriat", tenu en collaboration avec le projet Rowad (Pionniers) et l'Université allemande au Caire, Mme El-Saïd a souligné que le ministère soutenait tous les secteurs qui aident à réaliser le développement durable et à créer des offres d'emplois décents aux citoyens.

Quant aux changements mondiaux survenus après la pandémie de coronavirus, Mme El Saïd a fait état d'une opportunité pour attirer les sociétés internationales et créer un climat soutenant l'entrepreneuriat.

Elle a mis l'accent sur l'importance du rôle de la technologie d'information et la formation des jeunes pour être au courant de la révolution numérique dans le monde.

Elle a expliqué que l'État cherche à étendre les programmes de formation à l'entrepreneuriat, à développer les pépinières d'entreprises, à encourager et à consolider une culture d'innovation et d'entrepreneuriat dans tous les programmes des universités égyptiennes, avec la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de soutien supervisés par le ministère du Plan et du Développement économique avec diverses universités et établissements d'enseignement.