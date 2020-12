Maroc: SM le Roi félicite le Président de la Centrafrique à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de bonheur personnel au Président Touadéra et ceux de progrès et de prospérité au peuple centrafricain.

"Je Me félicite des excellentes relations empreintes d'amitié et de fraternité que Nos deux pays ont toujours su entretenir", écrit SM le Roi, réitérant Sa ferme détermination à poursuivre l'action commune afin de renforcer la coopération maroco-centrafricaine, pour le plus grand bien des deux peuples.