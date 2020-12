Algérie: Le retour des étudiants algériens en Tunisie prévu samedi prochain par voie terrestre

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, mardi dans un communiqué, que le retour des étudiants algériens boursiers et non boursiers en formation résidentielle en Tunisie, aura lieu le samedi 5 décembre à 10h00, par voie terrestre, à partir de Annaba.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique "tient à informer les étudiants algériens boursiers et non boursiers en formation résidentielle en Tunisie, et dont la liste est publiée sur le site web du ministère et des conférences régionales, que le retour sera organisé le samedi 5 décembre 2020 à 10h00, par voie terrestre", précise le communiqué.

Les étudiants sont appelés, également, à "se présenter le vendredi 4 décembre à la cité universitaire +Bouhdid+ de Annaba, où ils seront hébergés et regroupés", et à "prendre le départ de façon groupé, le samedi 5 décembre à 7h00 du matin, par des moyens de transport mis à disposition par les oeuvre universitaires", conclut le communiqué.