Burkina Faso: Présidentielle de 2020 - Après la réélection de Roch Kaboré, Thierry Hot dit merci à Zogona

Le 19 novembre dernier, les habitants de Zogona s'étaient mobilisés autour de Thierry Hot, conseiller spécial à la présidence du Faso, pour assurer la réélection de Roch Marc Christian Kaboré dès le premier tour de la présidentielle. Cette mission accomplie, ils se sont retrouvés ce 30 novembre 2020 dans la soirée pour une assemblée générale de remerciement à tous ceux qui se sont investis dans la campagne présidentielle pour atteindre ce résultat.

Pour Thierry Hot et ses amis, tous anciens du quartier, il s'agissait avant tout d'exprimer leur reconnaissance. Au-delà, il s'agissait aussi de retrouvailles pour eux qui ont l'habitude de revenir au quartier pour bavarder ensemble. «J'avais dit que si les choses se passaient comme nous le souhaitions, nous nous retrouverions pour célébrer la victoire. C'est pour cette raison que je suis revenu ici pour passer ce moment avec vous. Je voudrais vous remercier du fond du cœur et vous dire que même pour ceux qui n'ont pas voté le président Roch Kaboré, nous sommes tous des frères et sœurs d'un même quartier, d'une même ville, d'un même pays. J'ai une pensée pour les jeunes. Je voudrais vous dire que Zogona est une terre promise. On peut partir de Zogona et aller très loin. Il faut se battre dans la vie, être déterminé, s'accrocher», a dit M. Hot aux habitant du quartier massivement mobilisés pour la circonstance.

«Nous sommes tous les enfants de ce quartier. Nous avions organisé un meeting le 19 novembre dernier. Vu le score fleuve et le coup KO de notre champions, Roch Marc Christian Kaboré à ces élections, associé au nombre de députés obtenus par le MPP, il était un devoir pour nous de revenir vers la base, revoir ceux avec qui nous avions pris l'engagement de travailler ensemble : nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs pour leur dire merci. C'est un nouveau challenge. Mais nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir mains dans la main atteindre les objectifs visés par le programme du président Kaboré. Ceux qui ont été étudiant et qui habité ce quartier n'ont pas oublié leurs racines, d'où ils sont partis. On peut partir de Zogona et aller très haut», a renchérit le Pr Bambara, cancérologue, président d'honneur de l'Alliance pour le développement humain et l'intégration sociale (ADHIS).

Au cours de la rencontre, les jeunes et les femmes ont exprimé des doléances. Ils souhaitent notamment de la mise en place d'un fonds de solidarité pour les femmes du quartier, la prise en charge de certains jeunes du quartier qui s'adonnent à la drogue pour des soins dans un centre de désintoxication, des permis de conduire pour dix jeunes, et un local pour les femmes qui font du tissage et de l'attiéké.

Vos doléances sont à portée d'homme, a répondu le conseiller spécial du chef de l'Etat, qui annonce que, dans un premier, un fonds doté d'un montant de 5 millions de francs CFA sera mis en place au profit des femmes du quartier qui veulent entreprendre. Il a recommandé aux jeunes qui ont de l'expertise dans la gestion ce type de fonds puissent donner un coup de main pour aider à la mise en place des mécanismes de ce fonds pour que ce soit tout le quartier qui en bénéficie.

Thierry Hot annonce a aussi annoncé que 20 jeunes vont être inscrits dans une auto-école pour bénéficier du permis de conduire. «Vous m'en avez demandé une dizaine, mais nous allons sponsoriser 20 permis de conduire pour les jeunes. J'insiste à ce que le genre soit respecté dans le choix des bénéficiaires : dix filles et dix garçons», a-t-il précisé.

Il a aussi décidé de louer un local pour deux ans au profit des femmes qui ont décidé de faire du tissage et de l'attiéké, a-t-il conclu.