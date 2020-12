Afrique de l'Ouest: Ecobank Côte d'Ivoire - Michel Aka-Anghui, nouveau président du Conseil d'Administration

« Ecobank Côte d'Ivoire se félicite de la nomination de M. Michel Aka-Anghui, de nationalité ivoirienne, en qualité de Président du Conseil d'Administration (PCA) de Ecobank Côte d'Ivoire », peut-on lire dans une note de l dite banque dont Fratmat.info a reçu copie, ce mardi 1er décembre 2020.

Cette nomination est intervenue à l'issue de la 142ème session du Conseil d'Administration qui s'est tenue le mardi 30 Septembre 2020.

M. Michel Aka-Anghui a intégré le Conseil d'administration de Ecobank Côte d'Ivoire, en tant qu'administrateur non-exécutif, en Avril 2016 et il occupait depuis 2017 la fonction de Président du Comité des Risques. Il succède à Monsieur Lassina Coulibaly dont le mandat est expiré. « Je suis très honoré de ma nomination en qualité de PCA de Ecobank Côte d'Ivoire. Je m'engage à œuvrer activement, avec l'ensemble du Conseil d'administration et en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante, à l'atteinte des objectifs ambitieux de la Banque. Je voudrais en profiter pour exprimer mes sincères remerciements à mon prédécesseur, M. Lassina Coulibaly, pour l'esprit de leadership et le professionnalisme qu'il a toujours manifestés pendant son mandat, et lui souhaiter tout le meilleur pour l'avenir », a déclaré M. Michel Aka-Anghui.

M. Aka-Anghui est l'associé gérant d'un Cabinet Conseil en management, Analytiks West Africa, qu'il a fondé en Mars 2013, sis en Côte d'Ivoire. Il a par le passé exercé de hautes fonctions au sein de sociétés internationales. Entre 2004 et 2011, il a été Directeur Financier puis Directeur de la stratégie du Groupe Atlantique Télécom (filiale d'Etisalat, Emirats Arabes Unis). Auparavant, de 1995 à 2004, il a occupé successivement les fonctions de Directeur comptable et de Directeur Financier du Groupe Unilever Francophone West Africa. Entre 1989 et 1995 il a été Contrôleur de Gestion à Unilever en Côte d'Ivoire et à Unilever PLC à Londres.

Financier de formation, Monsieur Michel Aka-Anghui est titulaire d'un Master en Business Administration (Option Finance) de Wharton Business School (Université de Pennsylvanie, USA) obtenu en 1984 et il est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales (HEC Paris, promotion 1981).

M. Paul-Harry Aithnard, Directeur Général Ecobank Côte d'Ivoire prenant la parole à l'endroit du nouveau et du PCA sortant affirme : « Je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage à notre Président sortant, M. Lassina Coulibaly, à qui j'exprime, au nom de la Direction Générale, notre immense admiration pour les conseils, l'expertise stratégique et la surveillance inestimables qu'il a si volontiers fournis au cours de son mandat. Je profite également de l'occasion pour féliciter et souhaiter la bienvenue à bord à notre nouveau Président, M. Michel Aka-Anghui, qui ayant siégé au Conseil au cours de ces quatre dernières années à une excellente connaissance de la filiale. Je me réjouis de collaborer avec lui pendant son mandat à la tête du Conseil ».