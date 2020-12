Congo-Kinshasa: Belgique - Rien n'arrête plus Dieumerci Mbokani

Dieumerci Mbokani a marqué son cinquième but de la saison d'une belle reprise de la tête ! Le Royal Antwerp a battu Oud-Heverlee 3-2 lors de la 14ème journée du championnat belge.

Les matchs passent et se ressemblent presque pour Dieumerci Mbokani, qui n'arrête plus d'être décisif avec le Royal Antwerp. Le club avait ouvert le score via Batubinsika (5e) avant de doubler la mise, grâce à Mbokani (8e), 2-0. Mais OHL est revenu au score. Tout d'abord sur un penalty en deux temps, signé Thomas Henry (12e), 2-1.

Puis via une réalisation de Sowah (17e), 2-2. Moins de 20 minutes de jeu et déjà quatre buts au Bosuil ce lundi. Le score ne changera pas en première période, malgré la domination anversoise. Peu avant l'heure de jeu, les troupes d'Ivan Leko reprendront les commandes de la rencontre via un but de Hongla (57e), 3-2.

Cette victoire permet aux coéquipiers de Dieumerci Mbokani de remonter à la quatrième marche du classement, avec 25 points derrière le leader Courtrai (28) et son dauphin Genk (28). Dieumerci Mbokani lui, compte quatre buts cette saison et deux passes décisives.