Egypte: Protocole de coopération entre la Cour de Cassation et le ministère des TIC

Le protocole de coopération signé entre le ministère des communications et des technologies de l'information (TIC) et la cour de Cassation vise à développer le système de travail judiciaire et administratif en usant des techniques les plus modernes, a affirmé mardi, 1er déc, le ministre, Amr Talaat.

Ce protocole a également pour objectif de rendre les services de la cour accessibles sur la plateforme numérique de l'Egypte, lancée à titre expérimental en juillet, dans le but d'assurer des prestations publiques en ligne de qualité aux citoyens, a fait savoir Talaat.

Abdallah Chouda, président du Conseil suprême de la magistrature, a indiqué que le protocole permettrait de raccorder la Cour de cassation aux autorités judiciaires différentes pour créer une base intégrée de données afin de faciliter l'action administrative et judiciaire et dispenser des services de la Cour aux citoyens via la plateforme numérique d'Egypte.