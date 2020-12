Sénégal: Covid-19 / Bilan du lundi 30 novembre 2020 - 14 nouveaux cas, 6 cas graves et 148 patients sous traitement

Le Sénégal a enregistré hier, lundi 30 novembre, 14 nouvelles contaminations liées à la Covid-19 sur 722 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,94%.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale de «5 cas contacts, d'aucun cas importé enregistré et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Grand-Dakar 1, Keur Massar 1, Liberté-6 1, Mamelles 1, Mermoz 1, Ngor 1, Nord-Foire 1, Pété 1 et Point-E 1».

Il annonce que «10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris». Toutefois, «6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 29 novembre 2020», a ajouté le ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Au total, depuis l'apparition de l'épidémie au Sénégal, 16089 cas ont été déclarés positifs dont 15607 guéris, 333 décédés et 148 sous traitement.