Sénégal: Coraf - Plus de 5 milliards de la Suisse pour soutenir la recherche agricole

La Confédération suisse a mis à la disposition du conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) un montant de plus de 5 milliards et demi de francs Cfa pour les quatre prochaines années, pour soutenir une plus grande diffusion des produits de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest.

"Concrètement, cette contribution vise la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique de plus de 10 millions de personnes (bénéficiaires directs et indirects) dont 50% de femmes et 60% de jeunes en Afrique de l'Ouest", a expliqué Marion Weichelt-Krupski, ambassadeur de la confédération suisse à Dakar.

Mme Weichelt-Krupski intervenait, lundi, à Dakar, lors de la signature d'un accord de partenariat avec le CORAF. La contribution suisse permettra à environ 2 millions de producteurs transformateurs dont 50% de femmes et 60% de jeunes d'utiliser plus d'innovations et de technologies pour augmenter leurs rendements.

"Les innovations seront développées de manière participative afin qu'elles soient adaptées aux besoins des populations. Les populations seront aussi informées et formées pour une bonne connaissance et une bonne utilisation de ces innovations", a dit la diplomate.