Afrique: Classement FIFA novembre 2020 - Le Congo gagne deux places

Après avoir peiné au cours des deux derniers mois, le Congo a pu marquer un pas lors du classement mensuel de la Fédération internationale de football association, publié le 26 novembre dernier.

Quatre-vingt dixième en septembre, le Congo occupait le quatre-vingt treizième rang mondial le mois dernier. En novembre, les Diables rouges du Congo ont fait les efforts puisqu'ils sont actuellement quatre-vingt onzième au niveau mondial et vingtième sur le plan africain.

Avec pas moins de cent soixante rencontres internationales disputées au mois de novembre, dont des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la Fifa, pour la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, ou encore pour l'UEFA EURO 2020, le dernier classement mondial Fifa connaît quelques changements.

Certes le podium reste inchangé, mais la Belgique (leader) creuse un peu l'écart sur la France, son poursuivant. Troisième, le Brésil se rapproche de la deuxième place suite à son parcours sans faute dans les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde, Qatar 2022.

Si les positions restent figées tout en haut de la hiérarchie, le top 10 évolue : le Mexique (9e) et l'Italie (10e) y font leur retour après neuf et quatre ans d'absence respectivement. A l'inverse, la Croatie est (11ème) et la Colombie (15ème).

En zone Afrique, le Sénégal continue de mener la danse et gagne une place pour intégrer le Top 20 mondial (20e), devant la Tunisie qui est stable à la 26e place et l'Algérie, championne d'Afrique (31e). Tenu en échec à deux reprises par la Sierra Leone en éliminatoires de la prochaine CAN, le Nigeria se tasse (35e) et voit le Maroc revenir à sa hauteur (35e). L'Egypte (49e) et le Cameroun (50e) mettent leurs succès du mois à profit pour retrouver le Top 50 mondial.