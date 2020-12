Sénégal: Nioro/Promotion des sites industriels - La 2ème phase de la plateforme industrielle intégrée de diamniadio annoncée

Le directeur général de l'Agence pour la promotion des sites industriels du Sénégal (Aprosi), Djim Momath Ba, a annoncé à Nioro hier, lundi, le démarrage des travaux de réalisation de la seconde phase de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio en début d'année 2021.

Cette annonce a été faite en marge des journées de prières tenues dans la capitale du Rip sur instruction du Président. Pour ce qui ressort de ce projet, le directeur général de l'Aprosi a cependant ajouté qu'il est intégré dans le programme 2A du président de la République. Il a déjà été bouclé et chiffré pour un montant d'investissement d'au moins 60 milliards de frs.

Le contrat est signé et les travaux seront débutés à la date indiquée. Dans le même sillage, l'Agence pour la promotion des sites industriels en rapport avec son ministère de tutelle a déjà stabilisé et va aussi se pencher sur la réalisation des agropoles Sud, Nord et ceux du centre et de l'Ouest.

Pour le directeur général de l'Aprosi, ces programmes d'envergure nationale de par leur sen et autres objectifs, vont impacter positivement sur l'économie nationale à travers la valorisation de nos produits agricoles et horticoles. Ce qui sans doute va ouvrir les portes de l'emploi pour les nombreux jeunes du pays en quête de travail et réduire les importations tout en équilibrant la balance commerciale sur le marché national.