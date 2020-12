Ile Maurice: Le Festival Kiltir ek Langaz Kreol Morisien arrive

Le Festival International Kreol devient le Festival Kiltir ek Langaz Kreol Morisien. Le logo ainsi que le jingle ont été lancés, aujourd'hui au Hennessy Park Hotel à Ebène par le vice-premier ministre et ministre des Terres et du logement, Steven Obeegadoo.

C'est au rythme des percussions du groupe Tambour Chagos, que le ministre du tourisme, Joe Lesjongard, le ministre de la jeunesse et des sports, Stéphane Toussaint et le ministre des Arts et du patrimoine culture, Avinash Teeluck et Steven Obeegadoo, vice-Premier ministre et ministre des Terres et du logement ont fait leur entrée, cet après-midi dans la salle de conférence du Hennessy Park Hotel à Ebène pour annoncer la tenue du Festival Kiltir ek Langaz Kreol Morisien.

Cet événement vient remplacer le Festival International Kreol qui aurait dû, cette année, tenir sa 15e édition. Le Festival Kiltir ek Langaz Kreol Morien, organisé conjointement par les ministères du tourisme, des Arts et du patrimoine culturel et celui de la jeunesse et des sports se tiendra dans différent endroits de l'iile du 5 au 13 décembre.

Le thème de cette édition est «Nou viv ansam, nou rebondi ansam». Il accueillera des représentants de tout le territoire mauricien, dont Rodrigues, les Chagos et Agalega.

Mettre sur pied ce festival, malgré le contexte difficile est pour Steven Obeegadoo une nécessité, «car c'est une célébration de qui nous sommes en tant que peuple, de notre manière de vivre et de notre langue. Cela apportera un «feel good factor » nécessaire aussi après cette année difficile ».

Le logo choisi pour ce festival est un nautilus qui représente la résilience du peuple mauricien.