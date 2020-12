Ile Maurice: Le président de PILS ne mâche pas ses mots contre le ministère de la Santé

«L'épidémie se généralise. Près de deux tiers des nouveaux infectés en 2019 concernent des personnes hétérosexuelles, et en particulier des jeunes de 14 à 24 ans.

Nous payons aujourd'hui le prix fort des politiques du ministère de la Santé menée en 2015. Des politiques que PILS et ses partenaires de la société civile ont fortement dénoncés malgré les attaques que nous subissons.»

C'est ce qu'a déclaré le président du conseil d'administration de PILS, Patrice Monvoisin, ce mardi 1er décembre. Il prenait la parole devant un parterre d'invités, dont l'ambassadrice de France, Florence Caussé-Tissier, l'ambassadeur des États-Unis, David Reimer, une représentante de l'union européenne. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre le Sida, célébrée chaque 1er décembre mais également pour l'ouverture officielle du nouveau centre médico-psycho-social "Nou Vi La" à Port-Louis.

«La situation s'aggrave. Les progrès réalisés entre 2010 à 2015 ont été inversés entre 2015 à 2019. Les décès liés au Sida sont en hausse. Idem pour les nouvelles infections,» devait déplorer Patrice Monvoisin. Ce dernier devait faire ressortir qu'«en tant qu'ONG, nous sommes là pour travailler en complémentarité avec l'Etat. A la fois, en dénonçant les lacunes, les dysfonctionnements et en proposant des pistes d'amélioration et cela réplique aussi que chaque partenaire puisse être à l'écoute de l'autre sans crainte, sans jugement. Cela implique que l'État prenne mieux en compte dans ses stratégies nationales, dans ses programmes, la voix des personnes les plus marginalisées et vulnérables au VIH.»

D'ajouter que, «nous faisons face à de nouveaux enjeux pour 2021. La question de l'éducation sexuelle et affective se pose tout comme celle de la discrimination des populations vulnérables au VIH. Si Maurice souhaite renverser la tendance actuelle et rattraper son retard, on ne peut pas faire économie d'une amélioration de la prise en charge, y compris en milieu carcéral.» Le président du conseil d'administration de PILS a également évoqué la question du financement par l'Etat mauricien dans la lutte contre le VIH. «Maurice étant désormais classé comme pays à haut revenu, il faut s'attendre à la fin de certains financements internationaux.»

D'autre part, Patrice Monvoisin devait dresser un constat après quinze années d'activisme et cinq années à la présidence du conseil d'administration de PILS: «Le personnel de la Santé n'est pas toujours suffisamment formé sur le HIV. Et sa prise en charge des personnes vivant avec le HIV et qui sont toujours stigmatisées et discriminées.»

Présent lors de cette occasion, le Dr Laurent Musango, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Maurice et conseiller au ministère de la Santé, devait indiquer qu'il allait transmettre le message au ministre Kailesh Jagutpal, par rapport à la formation insuffisante, la stigmatisation et la discrimination «afin de trouver des solutions et prendre des actions appropriées.»

"Nou Vi La"

Inauguré ce mardi 1er décembre, ce nouveau centre se veut un lieu d'accueil où se fera le dépistage, et là où des soins primaires seront octroyés. «Ce sera un espace aux populations les plus exposés au VIH, maladies sexuellement transmissibles et les hépatites virales,» devait indiquer Nicolas Ritter.