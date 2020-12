Nigeria: Plus de 60 % des banques nigérianes font confiance à la plate-forme alimentée par IA de Netcore pour l'engagement et la fidélisation des clients

communiqué de presse

Abuja, Nigeria — Netcore Solutions, la principale plate-forme d'automatisation du marketing et de personnalisation, a annoncé qu'elle permettait à plus de 60 % des banques du Nigeria de réaliser leur approche numérique de l'engagement client grâce à sa plate-forme alimentée par l'intelligence artificielle.

Au cours des six dernières décennies de l'indépendance du Nigeria, le secteur financier a parcouru un long chemin grâce à des idées diverses et des réformes opportunes. Le secteur met désormais la priorité sur le numérique en adoptant l'utilisation d'Internet comme moyen d'effectuer des opérations bancaires et en accédant à l'ensemble des services par le biais d'un ordinateur ou d'un smartphone.

Netcore a une expertise reconnue auprès des banques et des institutions financières

Netcore a été le partenaire de confiance et un acteur de premier plan dans la fourniture de solutions Martech aux institutions bancaires et financières du monde entier.

L'une des principales banques africaines a réduit son volume d'e-mail de 600 % tout en maintenant les taux d'ouverture à plus de 35 % pour tous ses e-mails. Netcore leur a permis d'obtenir un délai de livraison moyen de moins d'une seconde sur tous leurs e-mails transactionnels.

L'ALAT, la banque numérique de Wema Bank, qui a reçu le prix de la « meilleure banque numérique d'Afrique », a connu une augmentation de 15 fois des volumes d'e-mails et une augmentation de 53 % des taux d'ouverture grâce à l'envoi d'e-mails par Netcore à l'aide de l'intelligence artificielle. L'ALAT a doublé sa base de clients et a vu son engagement client augmenter de 30 % grâce à la plateforme d'engagement client de Netcore alimentée par l'IA.

Adeyemi Oshundiya, responsable de la gestion du cycle de vie des clients d'ALAT, a ajouté : « Nous avions des objectifs ambitieux en tant qu'entreprise et nous avions besoin d'une plateforme comme Netcore pour automatiser l'engagement de la nouvelle clientèle. Nous ne voyons pas Netcore comme une simple plate-forme mais comme un partenariat dans notre volonté de rester la meilleure banque numérique du Nigeria et même d'Afrique. »

Les capacités alimentées par l'IA de Netcore donnent à la plate-forme un avantage certain

Les premières fonctionnalités du secteur, telles que le moteur IA (Raman) et le tout dernier mécanisme propriétaire de notification par push (Smart Push 2.0), couplées à la meilleure plate-forme de données clients de sa catégorie, au créateur de parcours client et au moteur de personnalisation alimenté par l'IA, permettent à Netcore de fournir des solutions de qualité professionnelle, avec une évolutivité, une fiabilité et une sécurité intégrées de par leur conception.

« Nous avons eu la chance d'être aux premières loges pour la transformation radicale que le secteur financier africain a connue. Martech est un grand facilitateur et un catalyseur de l'hyper-croissance dans un monde avant tout numérique. Notre équipe, répartie dans toute l'Afrique, a travaillé sans relâche avec les marques du continent pour les amener à exploiter la prochaine vague de numérisation, et nous sommes immensément optimistes quant à la géographie et aux possibilités », a ajouté Kalpit Jain, PDG du groupe Netcore Solutions.

À propos de Netcore Solutions

Netcore est une entreprise mondiale de produits Martech qui aide les marques B2C à créer des expériences numériques étonnantes avec une gamme de produits qui aident à l'acquisition, à l'engagement et à la rétention. Première et principale plate-forme d'automatisation du marketing et d'engagement des clients alimentée par l'IA/ML, Netcore a été créée en 1997 par Rajesh Jain, un pionnier de l'Internet. Aujourd'hui, Netcore révolutionne la manière dont les équipes de marketing et de produits s'engagent auprès des consommateurs.

Nous desservons plus de 70 % des licornes B2C en Inde et en Asie du Sud-Est, comme Flipkart, Swiggy, Lenskart, MakeMyTrip, Dream11, Unacademy, Oyo, OLA, Nykaa, Traveloka, Tokopedia, GoJek, Bukalapak, et une base solide de plus de 3 000 entreprises verticales comme Thomas Cook, Go Air, Cleartrip, HDFC, Kotak, Axis Bank, ICICI Bank, SBI, Reliance Group, Vodafone, ainsi que les marques internationales PizzaHut Malaysia, Malindo Airlines, Philippine Airlines, Standard Chartered, Gulf News, SS Sports, FCMB, GT Bank et bien d'autres. Netcore, grâce à sa technologie marketing, envoie plus de 10 milliards d'e-mails par mois, plus de 10 milliards de SMS et de notifications Web/applications par mois, et gère plus de 100 milliards d'événements par mois. Netcore a son siège à Mumbai, en Inde, et possède des bureaux dans 8 pays différents, dont l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, et l'Afrique et le Moyen-Orient.

Pour plus d'informations sur Netcore Smartech, une plate-forme de marketing de croissance alimentée par l'intelligence artificielle, visitez le site : https://www.netcoresmartech.com