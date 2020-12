Congo-Brazzaville: Fécoboules - Jerry Pingana succède à Fidèle Padi

Les deux candidats à la présidence de la Fédération congolaise des sports de boules n'ont pas pu se départager au terme de deux tours du scrutin. L'ancien président de la Fécoboules a eu la sagesse de se retirer pour laisser le champ libre à l'ancien président de la Ligue de Brazzaville

Elevé à la tête de la fédération, Jerry Pingana a promis bâtir des stratégies nécessaires afin de rendre la fédération visible au plan national et international.

Le nouveau président s'est engagé à vulgariser le spor de boules en milieu scolaire, collaborant ainsi avec les établissements publics et privés pour faire de cette discipline un module d'éducation physiqueà l'école. Il a promis aussi organiser des compétitions nationales de haut niveau (hommes et dames) dans le but de créer une sélection par ligues et faire émerger une sélection nationale compétitive au niveau international.

« En dehors du championnat national et de la coupe du Congo, nous devons mettre en place une série de compétitions inter-ligues comme moyen d'accompagnement des ligues. Nous devons aussi trouver des moyens financiers, afin de doter toutes les ligues en matériels et équipements nécessaires à la réussite et à la bonne organisation de leurs activités sportives », a commenté Jerry Pingana. Le nouveau bureau de la Fécoboules sera complet lors du prochain conseil fédéral inaugural. Pour l'instant, outre le président, seul Alain Fabrice Nzaba Moukinou, secrétaire général a été élu.