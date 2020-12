Sénégal: Vote du budget du ministère de l'eau et de l'assainissement - Piques, répliques et explications

Le vote du budget du ministère de l'Eau et de l'assainissement a été l'occasion pour les députés du groupe parlementaire «Liberté et Démocratie» de dénoncer les propos du ministre en charge du secteur, Serigne Mbaye Thiam relatifs à des manquements notés dans ce secteur pendant le régime du président Abdoulaye Wade comme la cause du déficit en eau noté ces derniers temps à Dakar. Interpellé, le concerné n'a pas varié dans ses déclarations. Il a profité de l'occasion aussi pour apporter plusieurs éclairages sur des questions en relation avec son département

Le député libéral, Marie Sow Ndiaye, a profité de sa prise de parole pour revenir sur la déclaration du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye, qui lors de la conférence de presse gouvernementale du mardi 17 novembre a déclaré que les problèmes de l'approvisionnement en eau de Dakar, sont à imputer aux tergiversations qu'il y'a eu avant l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Pour le parlementaire une telle déclaration est un aveu d'échec de l'actuel régime.

Pour Marie Sow Ndiaye, «si le projet de Kms3 dont la procédure a été initiée en 2015, le contrat signé en 2018, était bien mené, la situation ne serait pas aussi difficile». Mieux, ajoute-t-elle, «l'Etat devra aussi apporter des éclaircissements sur la collaboration avec la Sen'Eau qui peine à satisfaire la demande».

Pour Woré Sarr, la solution au déficit du manque d'eau est de travailler pour la diminution du coût de la facture jugé «cher» et à garantir une eau de qualité en quantité suffisante. Le parlementaire ajoute qu'à sa venue au pouvoir le président de la République, Abdoulaye Wade a trouvé 927 forages. En 2012, le chiffre était 1480. Les localités qui disposent de l'eau sont passées de 2500 à 6500 au moment du départ du président Wade en 2012.

Pour Serigne Cheikh Mbacké, Macky Sall est aussi comptable de toute mauvaise gestion du régime de Wade puisqu'il a été ministre de l'hydraulique, Premier ministre et président de l'Assemblée Nationale. «Les manquements sont à cherchés dans la dizaine d'années d'exercice du régime actuel», a-t-il estimé.

Toussaint Manga a lui aussi rappelé ce passage de l'actuel président de la République dans le gouvernement de son prédécesseur tout en insistant sur un bilan socialiste moins élogieux que celui du président Wade. Il profitait ainsi du temps de réponse de Serigne Mbaye Thiam pour lancer des piques qui ont obligé le ministre de l'eau à faire des arrêts momentanés de ses explications.

«J'ai dit en conférence de presse que la situation que nous vivons découle des retards d'investissements ; je le maintiens bien sûr. Je ne dis ça pas pour cibler une personne ou une autorité, on a du respect pour le président Abdoulaye Wade, mais on juge son action politique à la tête de l'Etat ce que nous ferons tous les jours comme on le fait pour tous ceux qui ont des charges publiques », a répondu avec instance Serigne Mbaye Thiam aux députés du groupe «Liberté et Démocratie» qui l'ont attaqué suite à sa sortie lors de la conférence de presse du gouvernement. Mieux, ajoute-t-il, « je n'ai pas l'- habitude de dire des choses qui ne se vérifient pas».

Le ministre de l'eau et de l'assainissement fonde son argumentaire sur le fait que le gouvernement de Me Abdoulaye Wade n'avait pas à l'époque donné des suites favorables à plusieurs interpellations pour la réalisation d'infrastructures recommandées par une étude. «Ce que je voudrais dire est que le secteur de l'eau a connu des difficultés énormes dans les années 94 c'est ainsi que le gouvernement s'est lancé dans un projet important dont la mise en place de Kms 2, mais il était prévu qu'en 2012, on allait avoir un déficit en eau (un rapport définitif au 23 mars 2010).

Le rapport d'un bureau d'étude commis à l'époque par l'Etat du Sénégal prévoyait 7 scénarios dont km3 et deux usines de dessalement dont une sur la grande côte et l'autre à Ngaparou. L'Etat avait tardé à prendre une décision comme indiqué par le compte rendu d'une réunion datée du 25 janvier 2011», rapporte le ministre. Il ajoute que le même document signale que l'étude avait été transmise au président de la République et que faute d'avoir son avis, la Sones n'a pu prendre une décision.

Le compte rendu d'une autre réunion ayant eu lieu en mars 2011, signale un comité technique avait fait des propositions aux autorités sur les sept scénarios envisageables ; mais faute de retour, la Sones était obligé de prendre une décision. «En 2009 et 2010, il y'a eu des hésitations sur la solution pour faire face au déficit de l'eau. Si à bonne date c'est-à-dire en 2000, la bonne décision a été prise, kms3 aurait été terminé en 2014 ou 2015», renchérit Serigne Mbaye Thiam.

KMS3 ET USINE DE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER : Serigne Mbaye Thiam explique les lenteurs

La troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms 3) est terminée à 90% et sa livraison est prévue en 2021, a dit le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui était hier, lundi 30 novembre, à l'Assemblée Nationale pour le vote du budget de son ministère. Il a tenu toutefois à préciser que c'est une erreur qui a été faite lors de la conférence de presse gouvernementale sur la date de réception de Kms3. «On avait dit que les travaux ont démarré en 2018 pour une mise en service prévue en 2019.

En réalité, c'était une mise en service prévue en 2020 parce que les travaux devaient durer un peu plus de 24 mois mais au moment de lancer les travaux pour Keur Momar Sarr, on s'est rendu compte qu'il y'avait un envahissement du Lac de Guiers par des algues et puis il fallait revoir le contrat et le dimensionnement technique du projet».

Mieux, pour Serigne Mbaye Thiam, «on va avoir un glissement de quelques mois sur 2021 parce que pendant la période de Covid, il y'a des ingénieurs qui ont été rapatriés et des ingénieurs sénégalais qui devaient se déplacer aussi pour réceptionner un certain nombre d'équipements qui n'ont pas pu le faire pendant cette période. C'est ça qui fait qu'on aura un glissement de quelques mois sur 2021 pour la mise en service de Kms3».

S'agissant de l'usine de dessalement de l'eau de mer, il soutient que les lenteurs dans la réception sont dues à un souci de transparence et d'économie. «Nous avons lancé une procédure d'appel d'offre qui a abouti un seul fournisseur qui, potentiellement, avait fait une proposition recevable. Il proposait un coût qui était de 22 milliards supérieurs à ce qui était attendu. L'Etat du Sénégal a décidé de rendre infructueux cet appel d'offre et de relancer celui de l'usine mais les autres composantes ont démarré»