Cote d'Ivoire: Awards des entreprises - La 2è édition se tiendra le 11 décembre à Abidjan

La deuxième édition des Awards des entreprises se tiendra le vendredi 11 décembre 2020, au Radisson Blu Hôtel Airport Abidjan, au cours d'un dîner gala. L'annonce a été faite par Amos Béonaho, président du comité des Awards lors d'une conférence de presse ce mardi 1er décembre, à Abidjan les II-Plateaux.

Placée sous le parrainage du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, cette édition réunira près de 500 personnes et plus de 40 prix seront décernés. A en croire le conférencier, il y aura des prix sectoriels, des prix individuels, des spéciaux et un prix d'excellence c'est-à-dire le Award des Awards.

Les Awards des entreprises, a-t-il expliqué, visent à accompagner la politique du gouvernement ivoirien en matière de développement économique et social ; à encourager les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé et à susciter l'adhésion de la population à leurs actions.

Il s'agit également de promouvoir et d'encourager les pratiques vertueuses ; de promouvoir la culture civique et la bonne gouvernance ; promouvoir la destination Côte d'Ivoire mais aussi et surtout d'encourager l'industrialisation de certains secteurs de l'économie, notamment le secteur agricole.

Amos Béonaho a, en outre, rappelé que l'objectif est de susciter des vocations chez les jeunes en matière d'orientation professionnelle ainsi que le goût de l'entrepreneuriat.