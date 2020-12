Algérie: Energies renouvelables - M. Chitour et l'ambassadeur de Chine examinent les perspectives de coopération bilatérale

Alger — Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, s'est entretenu dimanche avec l'ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, avec lequel il a évoqué la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à son secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est portée sur l'examen des perspectives de coopération avec le partenaire chinois, l'accélération de la voie vers la transition énergétique ainsi que l'approfondissement de la coopération avec le partenaire Chinois dans le domaine des énergies renouvelables, a précisé la même source.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont mis en exergue les liens "historiques et fraternels" unissant les deux pays et se sont félicitées de "l'excellence" et le niveau des relations bilatérales qualifiés "d'exceptionnelles", a souligné la même source.

A cette occasion, M. Chitour, a émis le souhait d'un "partenariat global" entre les deux gouvernements pour encourager les entreprises spécialisées chinoises pour la réussite dans le développement des énergies renouvelables et de l'intégration graduelle des équipements dans la mise en œuvre de ces centrales.

En outre, lors de l'entrevue, les deux parties ont évoqué les nouvelles opportunités de coopération offertes notamment dans le cadre de l'initiative chinoise de "La Ceinture Economique de la Route de la Soie et la Route de la Soie Maritime du 21ème siècle" et d'étudier les perspectives de coopération à l'échelle africaine.

A l'issue des échanges, il a été convenu d'élever à un niveau "supérieur" les relations dans le domaine des énergies renouvelables et d'œuvrer à l'essor d'une coopération "mutuellement bénéfique" dans le but d'accélérer la transition énergétique au profit du développement humain durable, et ceci "au regard des relations historiques excellente entre l'Algérie et la Chine", selon le communiqué.