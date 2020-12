Algérie: Préparation olympique - Des subventions pour trois disciplines

Alger — Les sélections nationales de basket-ball, de volley-ball et de luttes associées ont bénéficie mardi de subventions financières individuelles destinées à la préparation des Jeux olympiques de Tokyo 2021 et des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, indique un communiqué du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Ces subventions financières ont été attribuées à des sélections nationales masculines et féminines de basket-ball et de volley-ball, ainsi qu'à 18 lutteurs.

Le MJS poursuit ainsi l'opération de prise en charge des athlètes qualifiés ou encore en course pour une qualification aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 et aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022, entamée mardi dernier à Alger.