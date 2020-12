Afrique: Medi1 radio et MEDI1TV lancent un partenariat avec le Timbuktu Institute pour renforcer la voix des chercheurs africains

communiqué de presse

Tanger / Dakar – Mardi 1er décembre 2020 – MEDI1TV et Radio Méditerranée Internationale (Medi1 radio), acteurs audiovisuels de référence au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, s'associent au Timbuktu Institute, centre de recherches africain qui contribue à la promotion et à la consolidation des valeurs universelles de paix.

L'objectif de ce partenariat est de valoriser l'expertise africaine dans l'analyse de l'actualité continentale et internationale, à travers la contribution des chercheurs du Timbuktu Institute dans les carrefours d'information des antennes de Medi1 (radio et télévision), ainsi que sur l'ensemble de ses plateformes digitales.

À cet effet, le canal MEDI1TV Afrique, la chaine panafricaine disponible sur le satellite et le bouquet Canal+ Afrique, lance un nouveau rendez-vous "l'Hebdo Africain", dans lequel chaque mercredi, le Dr Bakary Sambe, Directeur du Timbuktu Institute, expose les perspectives d'une thématique d'actualité sur le continent lors d'un entretien hebdomadaire.

Medi1 radio et Medi1TV feront aussi régulièrement appel à l'ensemble des chercheurs du Timbuktu Institute, basés dans les capitales d'Afrique de l'Ouest, afin de mieux appréhender les questions économiques, politiques et sociales d'un continent en pleine croissance et transformation.

À propos de ce partenariat, le Dr Bakary Sambe a déclaré : « Il est essentiel que les médias africains se rapprochent de la recherche africaine. Cette coopération interafricaine marque une reprise de parole de l'Afrique sur elle-même et en dialogue avec les autres, elle donnera une forte visibilité à nos travaux et nos chercheurs pour un débat encore plus profond dans l'espace public.»

Hassan Khiyar, Président Directeur Général de Medi1 radio et de MEDI1TV insiste également sur l'importance de cette synergie entre les médias et la recherche: « Assumant pleinement leur vocation africaine, Medi1 radio et MEDI1TV ouvrent de nouvelles perspectives de coopération, mutuellement bénéfiques avec les acteurs majeurs de la recherche africaine, qui marquent un intérêt continu et une implication substantielle en faveur du progrès de notre continent, au bénéfice de nos auditeurs en Afrique et ailleurs ».



Supports multimédia :

L'Hebdo Africain - Edition du 25 novembre 2020



À propos de Medi1 radio

Radio Méditerranée Internationale – Medi 1 – est la première radio d'information généraliste au Maroc et un média de référence au Maghreb, en Afrique francophone et dans l'espace euro-méditerranéen. Créée en 1980, Medi1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc ainsi que sur ses fréquences dans la plupart des capitales d'Afrique de l'Ouest. Medi1 radio est aussi accessible en ligne sur l'ensemble de ses plateformes digitales - site internet, applications mobiles connectées et réseaux sociaux.



À propos de MEDI1TV



MEDI1TV a été créée en 2006 en tant que chaîne d'information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur l'actualité mondiale. MEDI1TV est aujourd'hui un bouquet d'information multicanal et multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées.

MEDI1TV Afrique, lancée en 2017 avec l'objectif d'élargir l'offre audiovisuelle sur le continent, vous informe chaque jour depuis Tanger, Dakar et Abidjan et vous offre un décryptage de l'actualité régionale, continentale et internationale avec une perspective 100% africaine. MEDI1TV Afrique est accessible sur le bouquet Canal+ Afrique n°177, sur le satellite SES-A @ 22° WEST - KU- BAND, ainsi que sur le site web afrique.medi1tv.com.

A propos du Timbuktu Institute

Timbuktu Institute est un centre de recherche-action basé à Dakar, Niamey, Bamako, Nouakchott, Conakry et Paris. Agissant à la manière d'un Do-Tank, le Timbuktu Institute réunit les expertises de chercheurs associés et de consultants dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il mène des actions de plaidoyer et de formation de la société civile en faveur de la Justice et de la Paix.

Contact



Medi1 TV / Medi1 radio

Relations Publiques / Isabelle Dana Bilal / rp@medi1tv.com / +212 (0)5 39 39 98 00

Timbuktu Institute

Relations Média / Fatimatou Dieng / fatimatou.dieng@timbuktu-institute.org / +221 77 869 84 90