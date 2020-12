Maroc: World Ptx Summit 2020 - Plusieurs objectifs accomplis sur la voie de l'émergence de la filiale hydrogène verte (M. Rabbah)

Rabat — Le Maroc a accompli plusieurs objectifs préparatifs afin de contribuer à l'émergence de la filiale hydrogène verte, a affirmé mardi le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah.

S'exprimant lors des travaux du World Ptx Summit 2020 qui se sont ouverts mardi par visioconférence, le ministre a indiqué que l'hydrogène offre aujourd'hui une opportunité pour le Royaume qui a accompli plusieurs objectifs dans le but de contribuer à l'émergence de cette filiale verte.

"Nous avons réalisé un certain nombre d'études spécifiques afin d'évaluer la maturité des technologies et des potentiels en la matière, et nous avons aussi étudié les opportunités socio-économiques de l'hydrogène pour notre pays", a relevé le ministre à l'occasion de cet évènement auquel prennent part les représentants de dizaines de pays.

Grâce aux orientations royales, a-t-il poursuivi, le Maroc jouit de plusieurs atouts mis au profit de son développement durable et de celui du continent africain, en l'occurrence la stabilité politique, le partenariat avancé notamment avec des pays de l'Union-européenne et un climat des affaires attractif.

Le Maroc jouit également d'un potentiel hydrogène important, d'un gisement des énergies renouvelables considérable avec une expérience reconnue à l'échelle internationale, d'une connectivité maritime et électrique, d'une expérience reconnue dans l'exécution de les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'industrie, de l'agriculture et de l'eau.

Le World Ptx Summit 2020 est organisé du 1er au 3 décembre à Rabat par l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergies nouvelles (IRESEN), dans le cadre d'un effort conjoint avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), dans la perspective de favoriser la création d'une plateforme régionale dédiée à l'hydrogène vert et à ses applications dans l'ensemble de l'économie.

Cette plateforme ambitionne de déclencher des discussions de haut niveau et des partenariats pour une nouvelle ère d'énergie propre, rendue possible grâce aux opportunités offertes par l'hydrogène vert, ainsi que de rassembler les principaux investisseurs, les décideurs politiques, les innovateurs, les leaders de l'industrie et les experts de la recherche dans le domaine.

Les multiples sessions de la conférence accompagnée de stands virtuels interactifs donneront un aperçu approfondi et actualisé des tendances et avancées récentes liées au déploiement de l'économie basée sur l'hydrogène vert.

Plus de 2000 personnes issues d'une soixantaine de pays des cinq continents ont déjà confirmé leur participation à ce sommet international, un rendez-vous institutionnel d'excellence qui devrait déclencher des discussions de haut niveau en présence, notamment, de ministres du Maroc, du Portugal, d'Allemagne et de responsables de la Commission européenne.