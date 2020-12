Algérie: Algérie-Jordanie - Un mémorandum d'entente sur le test de compétence en langue arabe

Alger — Le Centre de Recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (CRSTDLA) en Algérie et la Fondation jordanienne "Attanal Al Arabi" pour la formation et les examens ont signé un mémorandum d'entente et de coopération portant commercialisation, validation et mise en œuvre du test de certification international de maîtrise de la langue arabe, a indiqué mardi un communiqué du même centre.

Le CRSTDLA s'est également vu accorder la représentation exclusive en matière d'investissement dans le test "Attanal Al Arabi" et les portefeuilles de formation auprès de diverses instances en Algérie, a précisé le communiqué.

Les deux parties ont convenu, ajoute la source, de coopérer en matière de commercialisation et de validation du test arabe "Attantal", de ses portefeuilles de formation linguistique et éducative et de sa mise en œuvre électronique, au niveau local et international.