Maroc: Le pays demeure un partenaire crédible pour les États-Unis

Rabat — Le Maroc demeure un partenaire crédible pour les Etats-Unis, quel que soit le président élu ou le parti au pouvoir, a indiqué Mohamed Loulichki, Senior Fellow au Policy Center for the New South.

A l'occasion d'un webinaire, organisé par Policy Center dans le cadre de son programme hebdomadaire, "Les mardis du PCNS", M. Loulichki a souligné que le Maroc occupe une place privilégiée, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, pour les États-Unis, ajoutant que les deux pays entretiennent des relations bilatérales historiques.

Sur un autre registre, l'ancien ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU a relevé plusieurs indicateurs qui annoncent un changement sous l'ère de Joe Biden, en l'occurrence les dossiers climatique et migratoire, ainsi que les relations avec la Chine et l'Iran.

Malgré ces changements prévus, le slogan "l'Amérique d'abord" sera maintenu, même s'il ne sera pas le seul choix, a-t-il estimé, notant que les États-Unis opteront pour la diplomatie, s'engageront dans les organisations internationales, et œuvreront à raviver les alliances historiques, en particulier avec les pays européens et asiatiques.

De son côté, Abdelhamid Benkhattab, professeur des science politiques à l'Université Mohammed V a affirmé que le Maroc est considéré comme "un ami" et un "allié stratégique" des États-Unis, notant que les deux pays entretiennent une relation historique.

M. Benkhattab, également président de l'Association marocaine des sciences politiques, a appelé, dans ce sens, à suivre de près, les diverses orientations du Parti démocrate pour préserver les intérêts marocains aux États-Unis.

La chercheuse en relations internationales au Policy Center, Mme Salma Daoudi, a indiqué, quant à elle, que la gestion de la crise de la Covid-19 constituait un facteur décisif pour favoriser les démocrates au détriment des républicains lors des élections présidentielles américaines, notant que le peuple américain accorde désormais plus d'attention aux problèmes sociaux et politiques et à leur impact sur leur vie quotidienne.