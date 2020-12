Sénégal: Recomposition politique - Vers des alliances inédites ?

Le ralliement du leader de Rewmi au pouvoir va entraîner des alliances imprévues aussi bien dans l'opposition qu'au sein du pouvoir. C'est l'avis du Dr Cheikh Ibra Fall Ndiaye, enseignant-chercheur en Sciences politiques. Une analyse qui est confortée par le Dr en Droit public Abdoul Aziz Mbodj.

L'information a marqué l'actualité et suscité de nombreux commentaires. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a réussi, la semaine dernière, un travail de (ré)conciliation entre Me Moussa Diop, l'ancien directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk, et Barthélémy Dias, le maire de Sicap-Mermoz. À l'occasion, ces derniers ont exprimé leur ancrage dans l'opposition après avoir quitté leur parti. Me Moussa Diop poursuivait en justice Barthélémy Dias pour diffamation et injures. Le premier a fini par retirer sa plainte, son désistement a occasionné l'extinction de l'action publique.

Pour le constitutionnaliste Abdoul Aziz Mbodj, enseignant-chercheur à l'Université de Bambey, c'est le leader du Pastef-« Les Patriotes », Ousmane Sonko, qui tire profit de cette réconciliation. Au-delà de cette lecture juridique, le constitutionnaliste indique que cette rencontre a des relents politiques surtout que les changements institutionnels et gouvernementaux sont en passe d'entraîner une nouvelle reconfiguration politique. Cette brèche va-t-elle ouvrir la voie à une alliance politique ?

Pour des observateurs, des schémas politiques inédits peuvent se dessiner même s'il y a lieu de rappeler que Barthélémy Dias, qui a quitté le Parti socialiste (Ps) pour se ranger derrière le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, n'est ni chef de mouvement politique encore moins un chef de parti. Pour eux, c'est un rapprochement qui se fait entre son leader, Khalifa Sall, et Ousmane Sonko en perspective des prochaines échéances électorales.

Le ralliement du leader de Rewmi au pouvoir fera naître toutes sortes de combinaisons, même s'il est prématuré de parler d'une alliance politique entre ces trois membres de l'opposition, estime Dr Cheikh Ibra Fall Ndiaye. Une thèse confortée par Me Moussa Diop qui a nié toute alliance politique entre le Pastef et lui. « Il n'y a aucune alliance politique. Chaque fois que la Nation aura besoin de ses fils, nous serons-là. Il faut que cela soit clair ! Sinon c'est archifaux, la rumeur selon laquelle j'intègre le Pastef », souligne-t-il sur les réseaux sociaux.

Mais, pour le politologue Cheikh Ibra Fall Ndiaye, le ralliement d'Idrissa Seck au pouvoir va entraîner une nouvelle reconfiguration de l'espace politique. « Il faut s'attendre à des alliances imprévues. Quels que soient les calculs faits par Idrissa Seck ou Macky Sall, rien n'est encore gagné d'avance. Le pouvoir en place gagnerait à ne pas sous-estimer ces coalitions qui peuvent faire mal aux prochaines élections », ajoute-t-il.

Reconfiguration politique

Pour le politologue, il faut reconnaître que ces rencontres s'inscrivent dans la logique d'une coalition pour 2024 aussi bien pour les locales que les législatives et la présidentielle. « Il y a eu beaucoup de départs dans la coalition Jotna. Pour reconquérir l'espace politique, il faut qu'il y ait d'autres alliances afin de pouvoir se positionner dans le landerneau politique», dit Cheikh Ibra Fall Ndiaye.

Pour mieux comprendre cette démarche, il fait savoir que la nomination d'Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese) va inéluctablement favoriser des alliances. Il n'en pense pas moins qu'une recomposition de l'opposition peut être en faveur de Sonko dans la mesure où les chances de se présenter aux joutes électorales pour Khalifa Sall et Karim Wade, qui doivent être en règle avec le Code électoral, sont moindres. « Si on analyse le champ politique, on peut dire que Macky Sall a réussi là où Abdoulaye Wade a échoué. Il a mis à ses côtés des partis historiques comme le Ps, l'Afp et maintenant Rewmi. C'est un atout pour gouverner en paix et dérouler ses stratégies, même si le dernier mot revient toujours au peuple », ajoute l'enseignant-chercheur en Sciences politiques.