Congo-Kinshasa: Dr Michel Muvudi prend les commandes de l'OASP

C'est ce mardi 1er décembre 2020 que le Dr Michel Muvudi a officiellement pris les commandes de l'Observatoire Africain pour les Actions Pérennes et les valeurs de la Paix, bases du développement de la société (OASP), une Institution internationale œuvrant pour la promotion de la paix et l'exaltation des valeurs supérieures. Il est nommé en remplacement de Feu Professeur Mashako Mamba, ancien ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST).

Au cours d'un jury présidé par le Professeur Docteur Jacques André Kabwit Muyej, Professeur en communication de Miami Institute, Floride USA, il a été décidé de nommer le Dr Michel Muvudi comme membre de l'OASP en qualité de Ministre chargé de la santé et du bien-être. Cette fonction est honorifique et bénévole.

Michel Muvudi est Docteur en médecine de l'Université de Lubumbashi, détenteur d'un Master de spécialisation en santé et développement de l'Université Libre de Bruxelles et de Liège en Belgique. Il dispose d'une forte expérience internationale et nationale dans les politiques et le management des systèmes de santé.

Chef des Travaux, écrivain, conférencier, il a participé à la promotion des valeurs sociétales et des réformes à travers plusieurs organisations savantes dont il fait partie.

L'OASP souhaite une fructueuse mission au Dr Michel Muvudi et compte sur lui pour remplir valablement les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la santé au sein de l'OASP.

A savoir, cette organisation composée d'éminents Professeurs des différentes Universités, procède à la sensibilisation afin d'éveiller la conscience populaire sur l'importance de la paix.