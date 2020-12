Cote d'Ivoire: Yop Festival 2020 / Idrissa Ouattara, chef de cabinet du député-maire Koné Kafana - "Pourquoi la mairie apporte son soutien institutionnel à Yop Festival"

Idrissa Ouattara, chef de cabinet du député-maire de Yopougon Koné Kafana a animé une conférence de presse le lundi 30 novembre 2020 à la mairie de la commune.

Il a annoncé à cette occasion la tenue du 22 au 24 décembre 2020 de la première édition de Yop festival au quartier Camp militaire de cette cité

Au nom du député-maire, Gilbert Koné Kafana qu'il représentait, le chef de cabinet, Idrissa Ouattara s'est réjoui du choix de la commune de Yopougon pour la tenue de ce festival. " Yopougon est une commune culturelle. Beaucoup d'artistes vivent à Yopougon, le Zouglou est né à Yopougon. Nous avons connu des festivals qui ont fait la renommée de notre commune, notamment "Carnayop", "Ficgayo"... et je déplore le fait que ces festivals aient disparu. C'est pourquoi, nous avons décidé d'apporter notre soutien institutionnel pour la réussite de la première édition de Yop festival et notre souhait, c'est que ce festival porte notre commune au firmament. La mairie prendra toute sa part dans la réussite de ce festival", a dit Idrissa Ouattara.

La tenue de cet événement culturel dans le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du coronavirus, a été l'occasion pour le chef de cabinet du député-maire Gilbert Koné Kafana d'appeler les initiateurs à la responsabilité : "Je voudrais demander aux organisateurs de mettre du sérieux dans ce festival. Le coronavirus est une réalité, il faut mettre un accent sur les mesures-barrières. Au niveau de la sécurité, la mairie sera présente pour qu'elle soit assurée".

Pour clore son intervention, Idrissa Ouattara a souhaité que ce festival puisse se pérenniser et cela dépend du sérieux et de la crédibilité des organisateurs, que sont Souleymane Touré, chef d'entreprise et Nouho Bakayoko, président du Conseil communal des jeunes de Yopougon. Ils ont remercié le maire de Yopougon pour son soutien avant de rassurer les populations et les partenaires que toutes les dispositions seront prises pour la sécurité des biens et des personnes, dans le respect des mesures-barrières liées à la lutte contre le Covid-19. Plusieurs activités sont prévues pendant les sutras (4) de ce festival, entre autres, la réhabilitation de l'EPP Soghefia 4, au Camp militaire, des concours de beauté, de danses urbaines et. de Zouglou.