Burkina Faso: Célébration du 11-Décembre à Banfora « Tout est fin prêt », rassure le ministre Siméon Sawadogo

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale et président du comité national d'organisation, Siméon Sawadogo, a visité les infrastructures réalisées dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso.

« Tous les présidentes et présidents de commissions doivent savoir que la commémoration de la fête du 11- Décembre 2020 à Banfora ne sera pas reportée à une autre date », a déclaré le président du comité national d'organisation, Siméon Sawadogo. Pour ce faire, il a interpellé la commission communication et presse à rassurer la population quant à la tenue de cette manifestation. Après avoir écouté l'ensemble des commissions, le ministre Sawadogo a félicité le comité régional d'organisation, tout en exhortant les différents membres, à poursuivre l'effort pour réussir l'organisation.

Il a dit avoir été émerveillé par le « travail immense » abattu par les différents présidents de commission tant au niveau national que régional. « Notre crainte a été levée. Le comité d'organisation est fin prêt pour la tenue du 11-Décembre à Banfora », a déclaré le ministre d'Etat. « Nous sommes sûr qu'il n'y aura pas de problème pour la fête du 11-Décembre 2020 à Banfora », a-t-il insisté.

Accompagné du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, de celui de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la ministre déléguée à la Cohésion sociale, le ministre d'Etat et les membres du comité régional d'organisation ont visité l'un après l'autre la salle polyvalente, la cité des forces vives, la place de la nation, les logements sociaux, l'axe du défilé et les voiries faisant objet de réalisation. Le ministres en charge des infrastructures, Eric Bougouma et celui de l'Urbanisme, Maurice Dieudonné Bonanet ont dit être rassurés de la qualité des infrastructures et le niveau d'avancement des travaux.

Après avoir fait le point, il ressort que les travaux sont à un pourcentage suffisamment raisonnable pour que les festivités se tiennent. « Nous sommes satisfaits. Nous rendrons compte au Premier ministre et au président du Faso que tout est fin prêt sur le plan matériel et sur le plan organisationnel pour la tenue du 11-Décembre 2020 ici à Banfora », a soutenu le ministre Siméon Sawadogo.

A l'en croire, il sera procédé dès aujourd'hui 2 décembre 2020 à l'inauguration de plusieurs infrastructures, afin de passer aux autres aspects organisationnels. A l'issue de la rencontre avec les membres du comité régional d'organisation, Siméon Sawadogo les a invités à mettre les petits plats dans les grands, afin de réussir l'organisation de ce soixantième anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale.

Plusieurs activités sont inscrites dans l'agenda de cette célébration qui va débuter dès ce 2 décembre 2020 à Banfora avec des inaugurations d'infrastructures, une conférence de presse donnée par le président du comité national d'organisation et une compétition sportive « la montée du rônier » ; l'une des innovations de ce 11-Décembre 2020.