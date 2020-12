Cote d'Ivoire: Lutte contre le Vih/SIDA - La CECI lance une campagne de sensibilisation et de dépistage dans 16 entreprises

La Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire contre le Sida, la tuberculose, le paludisme et le cancer (Ceci) a lancé le 30 novembre, au siège de la Sodeci, à Treichville, une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire des travailleurs des entreprises privées contre le Vih/Sida et l'hépatite B.

La pandémie du Vih/Sida est d'actualité, elle prospère et continue de sévir dans le monde des entreprises. Il faut donc agir ensemble et vigoureusement, selon le secrétaire exécutif de la Ceci, Dr Doua Zaka Phanré.

« Le Vih/Sida est l'un des plus grands défis du 21e siècle. L'épidémie qui prospère, crée un état d'urgence de grande ampleur en raison du contexte actuel du Covid-19 et de plusieurs autres facteurs intrinsèques liés à la pandémie (...) Nous avons voulu débuter notre action de sensibilisation par la Sodeci, car cette société est pionnière de la Ceci, faisant partie de son conseil d'administration. En effet, nous savons que les besoins des entreprises en matière sanitaire sont énormes dans le contexte du Covid-19 qui impose déjà de grands efforts aux entreprises. C'est donc notre manière à nous de les soutenir », a expliqué Dr Doua Zaka.

Le don est composé d'outils de communication (kakémono), des préservatifs et des tests de Vih/Sida et de l'hépatite B et plusieurs autres. Dr Mathurin Koffi, médecin chef de service médical de la Sodeci, a vivement salué le geste « louable » de la Ceci. « Le Sida est une maladie chronique qui continue de faire son bonhomme de chemin. Nous devons rester solidaires pour la vaincre. C'est pourquoi nous saluons ce geste de la Ceci en notre faveur. Ces dons nous permettront de renforcer nos actions de sensibilisation », s'est-il félicité.

Au total, ce sont 16 entreprises qui seront visitées par les équipes de la Ceci et ce, sur une période couvrant tout le mois de décembre. Ces entreprises exercent dans les secteurs de l'agro-industrie, des industries, des assurances et des services. Cette action « responsable » et « citoyenne » de la Ceci prend appui sur la Journée mondiale de lutte contre le Vih/Sida qui est célébrée le 1er décembre 2020 autour du thème : « Solidarité nationale, responsabilité partagée ».

La Côte d'Ivoire vit une épidémie à Vih de type généralisé, à la fois mixte dans la population de 15 à 49 ans avec une prévalence de 2,5%. Les objectifs nationaux issus du Plan stratégique national (Psn 2021-2025) sont notamment de réduire de 70% des nouvelles infections par le Vih en 2025, mais également de réduire de 50% la mortalité liée au virus en 2025 ainsi que la stigmatisation et la discrimination.