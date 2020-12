Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le congrès du MAR va avoir lieu en 2021

L'annonce a été faite au cours d'une réunion ordinaire tenue, il y a quelques jours, à Pointe-Noire, sous la direction de Roland Bouiti Viaudo, président national du Mouvement action et renouveau (MAR).

Le bureau politique du MAR s'est réuni dans la ville océane sous la direction de son président national pour réfléchir à la manière dont le parti devrait affronter les échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Au menu de cette rencontre, la lecture politique, économique et sanitaire du pays. Ce bureau politique a également profité de cet instant pour annoncer aux membres, sympathisants et adhérents, la tenue d'un congrès en 2021. Lors de cette réunion, le président national du MAR a affiché la volonté de sa formation politique à poursuivre le parachèvement du projet engagé par sa formation politique visant à soutenir le Parti congolais du travail à réaliser un bon score électoral en vue de couronner les efforts consentis et le travail acharnée et la dynamique dont fait preuve les adhérents du parti.

Adoptant un ton ferme, Roland Bouiti Viaudo a appelé ainsi ses troupes à se mobiliser et à garder le même niveau d'espoir, de confiance et d'enthousiasme dans l'esprit du parti et de ses composantes particulièrement dans cette conjoncture exceptionnelle marquée par l'approche des échéances électorales. « L'objectif principal de l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des responsables des fédérations est l'amélioration de leur capacité de mobilisation, de communication et de fidélisation de l'électorat pour garantir une victoire éclatante à notre candidat, le camarade Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle de mars 2021 », a dit Roland Bouiti Viaudo.

Notons que concernant la pandémie de covid-19, le bureau politique du MAR s'est réjoui des mesures courageuses prises par le gouvernement, depuis l'apparition de la crise sanitaire, et a félicité ce dernier pour les dispositions prises visant à concilier les équilibres économiques du pays et les attentes de la population.