Cote d'Ivoire: Ligue 1/En attendant la reprise - La Soa reçoit un important lot d'équipements sportifs

L'équipe de football de la Société omnisports de l'armée (Soa) a réceptionné, vendredi, un important lot d'équipements sportifs et de matériel de travail flambant neuf. Les équipements offerts par Scouting Sports and Management (Ssm), une structure spécialisée dans le conseil juridique et la gestion du patrimoine des joueurs, étaient une promesse faite le 28 août dernier, lors de l'officialisation du partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties.

Le lot est composé de quatre jeux de maillots complets dans les différentes couleurs de l'équipe (orange, orange-noir et noire), 45 polos (orange et noir), 45 bermuda culotte (noir) 45 claquettes (noir-vert et gris), 45 sacs à dos de voyage (noir et orange), 40 paires de chaussures de jeu (avec toutes les pointures de chaque joueur), 69 ballons à savoir 30 blanc-vert et 39 blanc-noir, en étoile et 10 brassards.

L'entraîneur de l'équipe, Traoré Siaka dit «Gigi» et les membres de son encadrement technique ont reçu 80 haies, 10 chronos, 50 grands cônes, 50 cônes moyens et 75 petits cônes pour leurs séances d'entraînement. En plus de ces équipements, le partenaire de la Soa a relooké tout le bâtiment abritant le siège de la section football de la Soa.

Représentant la structure bienfaitrice de la Soa, l'ex-international ivoirien, Dibo Évariste, a souligné le rôle de la Ssm.

«Scouting Sports and Management veut surtout participer activement à la professionnalisation de la section football de la Soa. Ce don fait donc partie d'une série de gestes que nous comptons faire afin de permettre aux joueurs et encadreurs de travailler la tête dégagée», a-t-il révélé.

Le président de la Soa, Koné Mamadou, a salué le geste salutaire de son partenaire. Tandis que le coach Gigi promettait de faire bon usage de ce don