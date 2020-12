Cote d'Ivoire: Colonel Koné Mamadou (Président de la Soa) - « Que la FIFA débloque le processus électoral »

interview

Réagissant au don fait par le partenaire de son équipe, la structure Ssm, le 27 novembre 2020, le président de la section football de la Société omnisport de l'armée (Soa), le Colonel Koné Mamadou, a profité pour lancer un appel à la Fifa par rapport au processus électoral de la Fif bloqué depuis un bon moment.

Finalement le partenariat avec la structure Ssm se concrétise. Quel sentiment vous anime après ce don d'un important lot d'équipements sportifs et de matériel de travail ?

C'est clair que c'est un sentiment de satisfaction ni plus, ni moins. Il faut préciser que ce geste n'est pas le premier. Puisque Ssm nous appuie déjà financièrement. La fin de la saison dernière et avant la reprise qui tarde à cause du blocage du processus électoral, cette structure est toujours à nos côtés. C'est d'ailleurs grâce à elle que nous continuons à payer entièrement les salaires de nos joueurs malgré la crise sanitaire à coronavirus. Ce don va améliorer les conditions morales et physiques de nos joueurs et encadreurs. Je ne peux que remercier notre partenaire qui fait beaucoup pour nous.

Le coach et le capitaine de votre équipe nous ont confié que vous êtes un homme de conviction qui tient toujours ses promesses. Quel est votre secret ?

Il n'y a pas de secret particulier. C'est ma passion pour le football. Mais aussi mon expérience de suivre attentivement les réalités de l'environnement du football professionnel en Europe. Puisque je m'y rends régulièrement. Nous n'avons pas la prétention d'atteindre le niveau des clubs européens. Mais, nous voulons, tout de même tendre vers leur modèle de gestion. Nous avons l'ambition de faire de la Soa, un club respecté et respectable en motivant régulièrement nos joueurs et leurs encadreurs.

Quelles sont les ambitions de la Soa pour la saison à venir ?

Notre première ambition est de reconquérir notre titre de champion de Côte d'Ivoire perdu la saison écoulée. C'est vrai que la saison a été écourtée à cause de la crise sanitaire mais, il faut reconnaître que si le championnat arrivait à son terme, nous n'étions plus concernés par le titre. La place que nous avons occupée est celle qui nous revenait logiquement.

Un mot sur le décès subit du président de la Fif, Sidy Diallo, qui a été inhumé le vendredi 27 novembre....

Avant tout propos, je voudrais m'incliner devant sa mémoire. C'est une grosse perte pour le football ivoirien. Il a remporté des lauriers. Sa disparition laisse donc un certain vide tant au niveau du football ivoirien que dans sa famille biologique. Son décès brusque m'a vraiment choqué. Mourir au pouvoir est difficile à avaler. Mais, c'est Dieu qui a le dernier mot. On ne peut donc que se plier à sa décision. J'ai d'ailleurs apprécié la solidarité qui a régné au sein des acteurs du football ivoirien lors de ses obsèques. Qu'il repose en paix !

Quelle est votre réaction par rapport au blocage du processus électoral de la Fif par la Fifa ?

Il faut être clair. Cette situation est très gênante. Elle n'arrange personne. Elle n'est pas vraiment facile à vivre. Parce que, comme je vous l'ai dit plus haut, nous payons les joueurs à ne rien faire. J'exhorte vivement la Fifa qui a bloqué ce processus à lever le blocus afin que nous ayons un nouveau président de notre fédération. Et que la vie de notre football reprenne rapidement.