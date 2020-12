Congo-Kinshasa: Consultations - Aimé Gata explore les cogitations intimes et les livre aux Congolais

Après l'euphorie des consultations, qu'est-ce que le Président de la République peut bien penser faire? La presse, elle, est en train de supputer. Le public congolais, pour sa part, ne jure que par ce qu'il a livré comme pistes des solutions durant lesdites consultations.

Mais, se rend-il compte des contraintes et des limites du Président qui, plus est, ne peut pas violer la Constitution, par exemple ? Il ne peut pas comme, au temps de Zorro, se lancer dans une expédition punitive contre les ennemis du peuple, même revêtu d'une cagoule. Aimé Gata a cherché à faire cet exercice pour montrer combien c'est difficile pour lui de tenir sa parole, de n'exclure aucun cas de figure pour se débarrasser des pesanteurs qui l'empêche de réaliser son contrat devant le peuple Congolais. En fait, il est prisonnier, d'après lui, de ces contraintes.

Pour Aimé Gata, la première option qui s'offre au Chef de l'Etat et qu'il peut réaliser, c'est celle de la dissolution de l'Assemblée Nationale. C'est également la moins probable. A moins qu'il se résolve à générer un chaos juridique et constitutionnel qu'il pourra contrôler après. Les conditions de dissolution du Parlement sont décrites par la Constitution. Il s'agit essentiellement d'un conflit persistant entre le gouvernement et l'Assemblée Nationale.

Comment convaincre qu'il y ait crise entre le Gouvernement dont le Chef est du FCC et la Présidente du Parlement dont la fidélité au FCC est désormais considérée par l'autre côté comme intégriste et comme effleurant l'excès. Même le plus snob des juges ne se laisserait pas berner. Et même si par une tournure exceptionnelle des choses le Président parvient à faire passer la notion de crise, il ne saura pas en tout cas convaincre le digne Premier Ministre FCC de mettre son contreseing sur une ordonnance de dissolution du Parlement, condition sine qua non de sa validité. Le subterfuge de la fois passée ne peut pas passer aujourd'hui. La présence du Premier Ministre à Kinshasa est aussi vitale pour le FCC que son souffle de vie. L'envoyer en mission pour faire signer son intérimaire naturel n'est plus possible.

Sur le plan politique, le CACH, d'après Aimé Gata, n'est plus cette machine de guerre capable de gagner les élections législatives anticipées. Et enfin, sur le plan financier, le pays est exsangue financièrement. Félix Tshisekedi n'aura que 90 jours pour réunir 600 millions à 900 millions afin d'organiser les élections. Autant dire que cela s'apparente à commencer un marathon dont on n'est pas sûr de terminer le quart du parcours.

La deuxième option qui est celle de la reconfiguration de la majorité à l'Assemblée Nationale afin d'en tirer une nouvelle composée avec des transfuges du FCC, de Lamuka et de ses propres députés. C'est peut-être la plus plausible, puisque présentant des possibilités de faisabilité exploitables. Mais, d'après Aimé Gata, cette option présente des germes d'indécence et d'éthique douteuse qui n'honorent pas un Président issu d'un parti politique qui a toujours combattu les antivaleurs. Toutefois, à part ces considérations morales, cette option doit également user des subterfuges pour contourner le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée Nationale notamment, en son article 26 et 54, 7° déclaré conforme à la Constitution.

Il revient, d'après Gata, au Parti Politique ou au Regroupement de faire la transhumance et non aux députés. Les Partis du FCC sont censés demeurer au FCC et les partis de Lamuka mêmement. L'article 100 de la constitution vient renforcer cette notion en édictant que : « tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son Parti Politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit Parti Politique. Mais d'après Gata, le Président de la République pourra influencer non pas de manière personnelle mais le regroupement politique de se désolidariser du PPRD et du FCC pour suivre la dynamique de l'Union Sacrée.

S'il y parvient, il n'aura qu'à impulser une motion de censure contre le Gouvernement et obtenir sa démission, nommer par la suite un informateur qui dégagerait une nouvelle majorité qui se serait dégagé dans l'hémicycle. De son avis, nommer un informateur comme certains le suggèrent sans qu'il y ait crise entre le gouvernement et le Parlement en place serait une incongruité. Et aussi, il y a des Partis et regroupements politiques qui ne peuvent quitter le FCC qui leur accorde une protection. L'anéantissement de leur majorité anéantirait leur sécurité et les exposerait à des représailles pour ce qu'ils ont fait durant le règne de Joseph Kabila. Ils se battent donc avec l'énergie de désespoir pour éviter cette éventualité. Mais la politique étant dynamique, tout cela peut basculer.

Après avoir entrevu les possibilités que lui offre cette option, le Président de la République peut explorer la troisième option qui est celle de retourner auprès de son Partenaire Joseph Kabila et renégocier les termes. D'après Gata, c'est la plus plausible. Il pourra à ce moment là renégocier les clauses de l'accord. Le Président sera écartelé entre le besoin de respecter la constitution et mettre en œuvre les résolutions des consultations. Et, c'est cette option qui lui ouvre bien la voie de ces deux possibilités. Il peut se dire qu'il peut commencer à dépiécer le FCC. Obtenir le départ de quelques têtes et une nouvelle orientation des relations entre les deux plateformes.

La quatrième option qui s'offre à ses pensées, c'est celle de convoquer un dialogue politique national. Si cette option peut-être accueillie par certains comme une solution et si le Président peut-être conforté par le fait de voir du monde graviter autour de lui, pour rendre cette démarche, il aura besoin du FCC. Or, comme pour les Consultations, le FCC sera absent. Voilà schématiquement exposé le cheminement des pensées du Président après les Consultations. Lequel il va prendre ? Même Gata donne toujours au Président une petite marge.