Congo-Kinshasa: Les Forces armées et la PNC font bloc autour de Félix Tshisekedi !

*«... Face aux vicissitudes politiques et langagières de ce moment, rassurez-vous, Excellence Président de la République, nous allons demeurer apolitiques. Notre mission est la protection du Chef de l'Etat, la population, ainsi que leurs biens et l'intégrité du territoire national... ». C'est le message clair des Forces Armées de la République démocratiques du Congo après leur entretien avec le président Félix Tshisekedi ce mardi 1er décembre 2020. A la fin de cette longue séance, le porte-parole des FARDC, le Général Kasonga, a lu une déclaration qui est ni plus, ni moins une allégeance au Président de la République.

En effet, le Palais de la nation a ressemblé au siège de l'Etat- Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Et pour cause, tous les généraux de l'armée et de la police ont été reçus par le commandant suprême des Forces Armées et de la PNC, dans la salle du Congrès du Palais de la Nation.

Pendant plus de 2 heures d'entretien, les hommes en uniforme ont exprimé au chef de l'Etat leurs préoccupations, mais aussi leurs appréciations de leur rôle dans un état démocratique qui ne demande que d'avoir une armée républicaine et une police professionnelle.

La grande muette se range donc derrière Tshisekedi Tshilombo.

Jusque-là, si quelques doutes et suspicions auraient été entretenus, le message des Forces combattantes est clair. Elles sont derrière le commandant suprême des armées, incarnant la nation congolaise.