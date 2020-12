Congo-Kinshasa: Appui à la réforme de la justice 2020-2024 - Les autorités congolaises et les Nations Unies en atelier de planification au Kasaï Central

A la suite de la tenue des Etats généraux de 2015, une dynamique de réforme a été engagée dans le domaine de la justice et de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Cela s'est traduit par la formulation d'une Politique Nationale de Réforme de la Justice (PNRJ) pour la période 2017-2026 et la préparation d'un Plan d'Actions Prioritaires (PAP) assorti d'un cadrage budgétaire pour la période de 2018 à 2022, en cours de révision afin d'intégrer les priorités du nouveau Gouvernement. C'est ce qu'a indiqué Alice Viviane Mauske, Facilitatrice à ces travaux, spécialiste sur des questions de l'Etat de droit et membre du corps permanent de spécialistes des affaires judiciaires et pénitentiaires au département des opérations de la paix.

Ces travaux concernent trois provinces de la RDC dont le Kasaï Central, le Nord Kivu et le Tanganyika. Alice Viviane justifie le choix de ces trois provinces, sur les 26 autres que compte le pays, par l'influence du retrait de la MONUSCO l'année prochaine et aussi l'existence permanente de violation de droits de l'homme. Ceci se réalise sous le partenariat de la Monusco, BCNDH, PNUD, l'équipe d'Experts de l'Etat de droit et des questions touchant les violences sexuelles commises en période de conflit, le Ministère de la Justice, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Défense et d'autres institutions publiques.

Les autorités politico-administratives qui prennent part à cet atelier sont le Gouverneur du Kasaï Central représenté par un de ses collaborateurs, le Ministre provincial de la justice, le Premier Président de la Cour d'Appel de Kananga, le Premier Président de la Cour Militaire de Kananga, l'Auditeur Supérieur Militaire, le Bâtonnier du Kasaï Central et le Président du Tribunal de Paix.

Excepté ceux-ci, d'autres animateurs du secteur juridique et de structures de protection de droits de l'homme tels que le CNDH, "l'Enfant avenir", "Bâ Màmu Tabulukayi" et des agences du système des Nations Unies participent aussi à cet atelier qui se déroule dans la salle des réunions de l'Hôtel Douze Maisons dans la commune de Kananga.