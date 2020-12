Madagascar: Région Diana - Connaissances autour des défis écologiques

Le rideau est tombé sur le colloque international axé sur les enjeux et les défis écologiques à Madagascar, tenu à l'Hôtel de la Poste d'Antsiranana.

Il s'agissait exactement d'une initiative commune de la Faculté de Droitéconomie-Gestion et Science politique et de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antsiranana. Ce colloque a été placé sous le thème « Dialogue et savoir-faire : construction des connaissances autour des enjeux et défis écologiques à Madagascar et dans l'océan Indien ». Deux journées intenses et riches où le monde académique a démontré une nouvelle fois tout l'intérêt qu'il porte sur les problématiques environnementales dans la Grande île.

Ayant obtenu l'appui financier du projet Précosupre de l'ambassade de France, l'évènement a vu la présence des chercheurs , des enseignants-chercheurs, des étudiants , des universitaires reconnus dans le domaine de l'environnement, et dans leur discipline respective à l'université d'Antsiranana, et également dans les autres universités du pays et du monde francophone comme la France métropolitaine, la Réunion, le Canada.

Solution

Selon les explications, il s'agissait également d'une occasion pour former les jeunes quant aux enjeux et défis écologiques et engager des débats scientifiques en vue d'une solution face aux problèmes environnementaux qui impliquent nécessairement un regard pluridisciplinaire. Car l'écologie n'est pas l'apanage des sciences de la terre, elle est au cœur de la littérature , de l'anthropologie, de la linguistique, de la communication, de l'histoire, de la géographie, des sciences de l'éducation, du droit, du management , de la science politique, du génie mécanique/ industriel et bien entendu de l'agronomie...

Lors d'une série de communication présentée par des différents conférenciers, la solution proposée a tourné autour de la restauration forestière, la lutte contre les feux et la conservation, la promotion de l'économie verte et bleue, l'adaptation, l'atténuation du changement climatique et la transition énergétique, le renforcement de la diplomatie verte, l'amélioration de la gouvernance environnementale, l'éducation et la sensibilisation environnementale « Nous avons rassemblé les recherches traitant les problèmes environnementaux et qui ont permis à ces recherches de dialoguer, de s'échanger pour un meilleur investissement des résultats dans la perspective du développement durable. Ce colloque a également eu pour principal objectif de questionner, d'interroger la place de la recherche face aux problèmes environnements actuels » a affirmé Dr Cythia Volanosy Parfait, porte-parole du Comité d'Organisation, non moins doyen de la faculté de lettre et sciences humaines de l'Université Nord d'Antsiranana.

Lors de son intervention, cette dernière a tenu à préciser que ce colloque a eu lieu grâce aux collaborations de différents niveaux dont le ministère de l'Environnement et du developpement durable. Ce qui a justifié la présence du ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina à ce colloque international. Cette dernière a exposé les défis relevés en termes de protection de l'Environnement dans tout Madagascar et plus particulièrement dans la région Diana. Lors de la conférence inaugurale, les six axes consolidant la politique environnementale de son ministère ont été partagés aux participants pour nourrir leurs débats et les pistes de solutions qu'ils vont proposer.

« Le Ministère de l'Environnement salue cette initiative qui témoigne de notre solidarité à préserver nos ressources naturelles» a-t-elle conclu, tout en souhaitant également l'adhésion du Monde académique à sa Vision, organisée autour de six axes stratégiques, pour une réelle émergence environnementale au service de l'émergence économique.