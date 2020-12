Sénégal: Covid-19 - Bilan du mardi 1er decembre 2020 - 18 nouveaux cas, 6 cas graves et 146 patients sous traitement

Dans les dernières 24 heures, le Sénégal a enregistré 18 nouvelles infections liées à la Covid-19 sur 680 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,65%.

Il s'agit, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale sur le bilan du jour hier, mardi 1er décembre, de « 6 cas contacts, aucun cas importé et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Fatick 4, Touba 2, Dieuppeul 1, Liberté-6 1, Mamelles 1, Ouakam 1, Pété 1 et Yarakh 1 ».

La même source ajoute que « 20 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ». Cependant, « 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation » et « aucun décès n'a été enregistré ce lundi 1er décembre 2020 », a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Au total, 16107 cas ont déclarés positifs dont 15627 guéris, 333 décédés et 146 sous traitement.