Sénégal: Protection du patrimoine forestier, affaires des gazelles oryx - Abdou Karim sall «se dévoile»

Les députés ont adopté avant-hier, lundi 30 novembre 2020, le budget 2021 du ministère de l'Environnement et du Développement durable, arrêté à 44.899.115.513 F CFA, contre 25.767.789.100 F CFA pour l'exercice précédent ; soit une hausse de plus de 19 milliards F CFA en valeur absolue. A l'Assemblée nationale, le ministre Abdou Karim Sall qui a été interpellé sur la coupe de bois et les gazelles oryx, entre autres, a annoncé le recrutement «exceptionnel» de 600 agents des eaux et forêts, non sans relever que le Sénégal compte 585 gazelles oryx localisés dans neuf (9) sites différents.

RECRUTEMENT DE 600 AGENTS DES EAUX ET FORETS

Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable était à l'Assemblée nationale, avant-hier lundi soir, pour le vote du projet de budget 2021 de son département. Occasion pour Abdou Karim Sall, d'annoncer le recrutement «exceptionnel» de 600 agents des Eaux et Forêts pour mieux lutter contre le braconnage et la coupe abusives des ressources ligneuses. «Dans une logique d'accompagner la volonté du président de la République et dans le cadre de la protection de notre patrimoine forestier, nous allons procéder au recrutement de 600 agents des eaux et forêts», a-t-il déclaré devant les élus, rapporte APS. M. Sall de préciser que 200 agents ont été déjà recrutés, tandis que le processus est en cours pour 50 autres. 200 cents autres agents seront enrôlés au début du mois de janvier 2021. «C'est pour dire que l'Etat du Sénégal a pris la mesure pour faire en sorte que ces agents soient très à l'aise, notamment en termes d'effectifs et de moyens. Un travail de renforcement et de renouvellement des équipements de lutte contre les feux de brousse dont des gradeurs, citernes et unités légères est en train d'être mené. Nous travaillons au quotidien pour mettre nos collaborateurs dans d'excellentes conditions, parce que nous exigeons d'eux des résultats», a-t-il ajouté.

585 GAZELLES ORYX DENOMBRES AU SENEGAL

L'affaire des gazelles oryx a été déterrée par les députés lors du passage du ministre de l'Environnement et du Développement durable à l'Hémicycle de la Place Soweto pour l'adoption du projet de budget de son département. En réponse à l'interpellation des représentants du peuple, Abdou Karim Sall informera que l'effectif total des oryx au Sénégal est estimé à 585 sujets localisés dans neuf (9) sites différents. «L'effectif total des oryx au Sénégal est estimé à date à 585 sujets localisés dans neuf (9) différents sites», a-t-il dit, après avoir été interpellé lundi par les députés sur le transfert d'oryx vers sa réserve privée. Abdou Karim Sall d'expliquer que «trois (3) de ces sites, Gueumbeul, Katané et le Parc zoologique de Hann, sont sous gestion publique» et les cinq (5) autres «sous gestion privée», a-t-il signalé.

Selon le ministre de l'Environnement, ces antilopes ont «été réintroduites au Sénégal à partir d'Israël, en 1999». Et d'ajouter que «la réserve spéciale de faune de Gueumbeul a ainsi servi de site d'acclimatation de la faune sahélienne réintroduite. Dans ce cadre, le Sénégal a reçu huit (8) gazelles oryx d'Israël en 1999, puis deux autres de la France». A l'en croire, cette population de départ «s'est développée, et en 2013, huit oryx ont été transférés de la réserve de Gueumbeul à la réserve de la faune du Ferlo Nord, a Ranérou, dans l'enclos de Katané».

Abdou Karim Sall a aussi soutenu que de huit (8) individus, la population des oryx de Katané est passée désormais à 500. «Ces populations d'oryx forment neuf groupes dont l'objectif est de sécuriser les effectifs, avec des perspectives d'extension dans d'autres sites, aux plans local, national et international», a-t-il souligné s'expriment lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du budget de son ministère pour 2021.

L'Assemblée nationale a adopté, avant-hier lundi, le budget 2021 du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Arrêté à la somme de 44 milliards 899 millions 115 mille 513 F CFA, contre 25 milliards 767 millions 789 mille 100 F CFA pour l'exercice précédent, ce budget a connu une hausse de plus de 19 milliards en valeur absolue. Ce budget est articulé autour de quatre programmes. 11 milliards 100 millions 291 379 F CFA vont être allouée au programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. Le deuxième programme concerne la conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées qui est crédité de 8 milliards 322 millions 181 mille 747 F CFA. Les crédits du programme consacré à la lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets du changement climatique sont arrêtés à 23 milliards 376 millions 018 851 F CFA. Le programme réservé au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative bénéficiera d'un montant de 2 milliards 090 millions 623 mille 536 F CFA, informe un document consulté par l'APS. Les travaux de l'examen du projet de budget du MEDD ont démarré à 17 heures 30 minutes. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy.