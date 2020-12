Madagascar: Foot-Tournoi « Gasy iray » à Maurice - Sacre du FC Saint-Pierre

Le Saint-Pierre sacré champion du tournoi « Gasy iray », troisième édition.

La troisième édition du tournoi de football « Gasy iray », organisée par les ressortissants malgaches à Maurice, a rendu son verdict ce week-end avec la victoire du FC Saint-Pierre. Le tournoi s'ouvre à d'autres disciplines l'année prochaine.

Après trois mois de compétitions, le tournoi du football des ressortissants malgaches, à Maurice, a connu son dénouement ce dimanche sur le stade Rose Hill, avec le sacre de l'équipe du St-Pierre. Au terme d'une finale âprement disputée, les protégés du coach Fabien se sont imposés face au FC Avenir sur le score de 1 but à 0. Exemplaires d'efforts et de solidarité, la bande à Zara a fait mouche sur cet unique but de Jasara à la 20e minute. Ils ont remporté la somme de 7.000 roupies soit 700.000 ariary, et la moitié de cette somme pour le FC Avenir. La remise du trophée a été effectuée par l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, SEM Albert-Camille Vital. Pour les titres individuels, Zara du FC St-Pierre a été élu meilleur joueur, tandis que Patrick du FC Avenir au titre de meilleur buteur en ayant marqué 6 buts en autant de matches. Le titre de meilleur gardien revient à Elisot, portier du FC St-Pierre.

Cette édition était spéciale et a connu un vif succès avec des spectateurs malgaches venus en nombre et qui ont rempli le stade Rose Hill. L'ambiance était à son comble, puisqu'outre cette grande finale, il y avait aussi eu le concours de danse durant lequel le groupe Ti-dance s'est illustré face à à ses concurrents.

L'association « Malagasy miray hina » a profité de cette occasion pour organiser une levée de fonds pour soutenir les Malgaches dans le Sud. Et depuis, ils ont pu récolter une somme de 8.230 roupies, lors de cette dernière journée. « Nous sommes très satisfaits. Je tiens à remercier tous les compatriotes qui ont montré leur solidarité, ainsi que tous les sponsors qui ont rendu ce tournoi possible. Le tournoi s'étendra sur d'autres disciplines l'année prochaine, notamment en basketball et en tennis », a annoncé le président, James Andriamalala.