Afrique: Le SIDA, cet autre fléau qui nous menace

L'épidémie de Covid-19 a focalisé toute l'attention du monde médical durant l'année 2020 et elle l'a fait au détriment de beaucoup d'autres pathologies qui touchent de nombreux patients.

Des interventions chirurgicales et des traitements indispensables ont été reportés à cause de la mobilisation des services hospitaliers pour les soins de ceux qui ont été contaminés par le coronavirus. Aujourd'hui, on se rend compte de la gravité de l'état de santé de ces malades qui risquent de passer de vie à trépas. Il s'agit des hommes et des femmes atteints du cancer ou des diabétiques notamment.

Mais la journée mondiale du sida qui été célébrée hier a permis de se rappeler que ce fléau existe et qu'il se propage toujours de manière inquiétante. Les 38 millions de personnes contaminées dans le monde actuellement sont là pour nous montrer que la menace est bien présente et qu'il ne faut pas la mésestimer.

Les scientifiques le considéraient comme le fléau du XXe siècle pouvant décimer la population mondiale. La mobilisation des autorités médicales était totale car les chiffres de la contamination étaient alarmants. Une véritable course contre la montre était engagée entre les chercheurs pour trouver un remède et un vaccin. Les Américains et les Français étaient en pointe dans ce domaine.

Les campagnes de prévention pour essayer de stopper la propagation du virus étaient organisées de manière systématique. Les précautions prises lors des rapports sexuels étaient recommandées Les traitements n'étaient pas encore très efficaces. On commençait tout juste à parler d'interféron, mais le nombre de personnes décédées montait à plusieurs millions.

Au début des années 2000, la combinaison de plusieurs remèdes a permis aux patients de vivre sans trop de problèmes avec leur maladie. L'épidémie est toujours présente jusqu'à ce jour, mais le sida fait moins peur et certains le considèrent comme un virus aussi banal que celui de la grippe. La Journée mondiale du sida est passée inaperçue, mais il ne faut pas oublier l'épée de Damoclès suspendue sur nos têtes.