Madagascar: IFM - « Ndao hanavao » en droite ligne

Les démarches de recherche et de créativité se sont tissées sur « Ndao Hanavao ».

Une exposition collective se tient du 4 décembre au 10 janvier 2021 à l'IFM Analakely du nom de « Ndao hanavao ». L'exposition « Ndao hanavao » relate, autour d'un ensemble d'œuvres et d'objets de design, l'histoire de cette aventure collective devenue réalité. Dévoilant les étapes d'une pratique de recyclage du plastique appelée « upcycling » (économie circulaire et réemploi, dit « par le haut »), elle montre un ensemble d'actes créatifs qui prennent conscience des enjeux de société. Cette exposition est le fruit de collaborations artistiques nées au sein du laboratoire d'innovation et de création « Ndao hanavao », initié en 2018 par Rubis Mécénat et Vitogaz Madagascar dans le quartier d'Ilafy à Antananarivo.

Depuis 2018, les designers de 'The Polyfloss Factory' y développent le concept de leur machine Polyfloss, accompagnés de jeunes malgaches en formation professionnelle et d'une équipe locale, afin de mettre en place de manière pérenne un atelier d'incubation, d'expérimentation et de formation destiné à la transformation des déchets plastiques, problématique locale majeure. 'The Polyfloss Factory' est un procédé innovant de recyclage du plastique qui s'inspire de la barbe à papa et permet d'obtenir une laine souple qui peut être réutilisée de différentes manières : isolant thermique, emballage, objets de design, créations textiles, objets du quotidien, etc. L'exposition dévoile ainsi les étapes de ce processus étonnant et novateur, et nous raconte l'ambition d'un avenir aux modes de vie plus écologiques et solidaires.

Après plus de deux ans de déploiement,« Ndao hanavao » prolonge et entreprend aujourd'hui de nouvelles phases d'expérimentations autour de son laboratoire de recherche et de prospective. Rubis Mécénat donne une suite logique en invitant de nouveaux designers et artistes au sein de son laboratoire de recherche, qui étaye jour après jour les concepts de justice environnementale, celle-là ̀ même qui n'échappe pas aux questions qui lient les nécessités sociales et écologiques. En 2021, le Lab prolongera ses recherches et accueillera deux autres regards, deux expériences nouvelles.

Alexandre Echasseriau, designer industriel aguerri passé par l'ENSCI - Les Ateliers et l'École Boulle - apportera son savoir-faire atypique et appliquera ses recherches, sa technique et sa méthodologie au recyclage plastique. Samuel Tomatis, quant à lui, sera invité dans le cadre d'un projet prospectif de recyclage des déchets naturels autour des algues et de végétaux invasifs.